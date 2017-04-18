Производство легковых машин в России выросло на 23%

Как сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат), за первые три месяца нынешнего года с конвейеров отечественных заводов сошли 308 000 легковушек, в частности в марте предприятия выпустили 121 000 автомобилей.

В первом квартале выросло и производство грузовых машин в России — на 13% до 29 400 автомобилей при том, что мартовский показатель подтянулся на 16,1%. Также по итогам трех месяцев на 37,1% до 4900 единиц увеличился выпуск автобусов.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что в настоящее время на питерском заводе KIA идет тестовая сборка Rio четвертого поколения. Ожидается, что первые серийные автомобили сойдут с конвейера летом, а в шоу-румах новинка появится в начале осени.