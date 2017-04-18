Citroën C5 Aircross дебютировал в Шанхае

Дизайнерские решения для нового C5 Aircross французы позаимствовали у концепт-кара Aircross. Кроссовер обзавелся полностью светодиодной оптикой, удлиненным капотом и округлым бампером с защитой в нижней части.

Автомобиль оснащен новой системой Progressive Hydraulic Cushions — электронным ассистентом, отвечающим за работу подвески. Список опций включает в себя панорамный люк, сиденья с функциями массажа и обогрева, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и тачпад мультимедийной системы диагональю 8 дюймов. Для комфорта водителя предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система контроля движения в выбранной полосе, а также ассистент помощи при экстренном торможении.

Продажи новинки в Китае начнутся во втором полугодии 2017-го, а вот когда C5 Aircross появится в России, если, конечно, в планах производителя вообще значится вывод машины на наш рынок, пока не сообщается.