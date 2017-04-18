Citroën C5 Aircross дебютировал в Шанхае

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Citroёn, C5 Aircross построен на модульной платформе EMP2. Ориентированный на авторынок Поднебесной, автомобиль комплектуется бензиновыми двигателями мощностью 165 или 200 л.с., агрегатированными с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом». Также китайские покупатели смогут обзавестись гибридной модификацией кроссовера, под капотом которой трудятся бензиновый мотор и два электрических, развивающих в сумме 300 л.с. Отмечается, что исключительно на электротяге машина преодолевает расстояние в 60 км.
Дизайнерские решения для нового C5 Aircross французы позаимствовали у концепт-кара Aircross. Кроссовер обзавелся полностью светодиодной оптикой, удлиненным капотом и округлым бампером с защитой в нижней части.
Автомобиль оснащен новой системой Progressive Hydraulic Cushions — электронным ассистентом, отвечающим за работу подвески. Список опций включает в себя панорамный люк, сиденья с функциями массажа и обогрева, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и тачпад мультимедийной системы диагональю 8 дюймов. Для комфорта водителя предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система контроля движения в выбранной полосе, а также ассистент помощи при экстренном торможении.
Продажи новинки в Китае начнутся во втором полугодии 2017-го, а вот когда C5 Aircross появится в России, если, конечно, в планах производителя вообще значится вывод машины на наш рынок, пока не сообщается.