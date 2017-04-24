Китайские производители не теряют берегов

Именно поэтому амбициозные заявления некоторых руководителей автопрома из Поднебесной, которые еще пару лет назад показались бы не более, чем смешным блефом, теперь надо воспринимать куда серьезнее. Возможно, качество китайских автомобилей совершенствуется не так стремительно, как это происходило у корейцев пару десятков лет назад, но прогресс очевиден.

Планами своей компании с порталом «АвтоВзгляд» поделился доктор Аннин Чен, исполнительный директор государственной корпорации «Chery International» — одной из тех, что всерьез работают над качественным уровнем своих автомобилей.

— Слово «International» появилось в названии Вашей корпорации, видимо, неслучайно? Вряд ли оно отражает всего лишь понятное желание поднять престиж…

— Мы позиционируем себя как глобальную компанию, и стремимся постоянно совершенствовать свою продукцию. Помимо азиатских стран наши автомобили продаются в Южной Америке, в Африке, в Восточной Европе. Кстати, именно из-за широкой географии продаж главными своими соперниками мы считаем отнюдь не китайские фирмы, а корейские и японские…

— Chery разрабатывает свои модели одновременно для всего мира или с учетом особенностей национальных рынков?