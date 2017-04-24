Китайские производители не теряют берегов

Фото: www.chinadaily.com.cn
Китайские производители не то, чтобы «теряют берега» — как любят выражаться некоторые категории наших соотечественников — но реально их раздвигают. Пусть не все компании, пусть не быстро, пусть постоянно ошибаясь и затем исправляя свои косяки, пусть не всегда легальными путями добывая новые технологии, но они однозначно улучшают свою продукцию.
Вадим Устинов

Именно поэтому амбициозные заявления некоторых руководителей автопрома из Поднебесной, которые еще пару лет назад показались бы не более, чем смешным блефом, теперь надо воспринимать куда серьезнее. Возможно, качество китайских автомобилей совершенствуется не так стремительно, как это происходило у корейцев пару десятков лет назад, но прогресс очевиден.

Планами своей компании с порталом «АвтоВзгляд» поделился доктор Аннин Чен, исполнительный директор государственной корпорации «Chery International» — одной из тех, что всерьез работают над качественным уровнем своих автомобилей.

— Слово «International» появилось в названии Вашей корпорации, видимо, неслучайно? Вряд ли оно отражает всего лишь понятное желание поднять престиж…

— Мы позиционируем себя как глобальную компанию, и стремимся постоянно совершенствовать свою продукцию. Помимо азиатских стран наши автомобили продаются в Южной Америке, в Африке, в Восточной Европе. Кстати, именно из-за широкой географии продаж главными своими соперниками мы считаем отнюдь не китайские фирмы, а корейские и японские…

— Chery разрабатывает свои модели одновременно для всего мира или с учетом особенностей национальных рынков?

— Все автомобили Chery — как нынешние, так и будущие — разрабатываются на основе четырех платформ: A3X, M1X, T1X, M3X. Преимущество такой стратегии в том, что она позволяет оптимизировать затраты на опытно-конструкторские разработки, на производство и на приобретение комплектующих. Кроме того, схема использования единых платформ способствует повышению качества конечного продукта. Далее, мы стараемся соблюсти принцип «трех синхронизаций»: предварительного проекта, разработки и запуска. В то же время, несомненно будет учитываться специфика отдельных рынков в отношении климата, дорожных условий, качества нефтепродуктов, привычек вождения и т. д.

Фото: Chery

— Какое место в своих планах Chery отводит российскому рынку?

— Российский рынок однозначно самый емкий среди восточно-европейских стран. Рискну сказать, что потребительский потенциал России — самый большой в Европе. Да, сейчас страна переживает не лучшие времена, но я надеюсь, что черная полоса скоро пройдет. Мы вышли на российский рынок 10 лет назад, и за это время успели изучить его особенности. Сейчас в наши планы входит выпускать ежегодно по 2−3 новые модели.

— Какими новинками вы порадуете наших соотечественников в ближайшем будущем?

— Начнем с того, что в России только-только начались продажи Tiggo 2. В нынешнем году, скорее всего, больше никаких новинок не появится. Однако в 2017-м мы обязательно привезем в вашу страну новейший Tiggo 5 и еще один кроссовер побольше — Tiggo 7 после того, как он пройдет рестайлинг. Кстати, к 2080 году мы надеемся оснастить наши кроссоверы постоянным полным приводом и предложить российским покупателям в том числе и эти версии. Возобновятся также поставки седанов — в дилерские салоны поступит Arrizo 5.

— Некоторое время назад муссировались слухи о том, что ваша компания намеревается вывести на наш рынок премиальный бренд Qoros. Когда это произойдет?

— Пока этот бренд находится в самом начале своего пути, хотя в перспективе мы намерены сделать его глобальным — как и Chery. Но предже, чем привозить Qoros в Россию, нам необходимо провести детальное исследование рынка и согласовать стратегические планы. Как только решение будет принято, мы тотчас же его опубликуем.

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7 мая 2017
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