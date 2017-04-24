Peugeot остается в России, несмотря на рухнувшие продажи

— Разговоры о том, что мы собираемся покидать российский рынок, начались давно. Однако в подтверждение обратного мы регулярно привозим в страну новые машины. Впрочем, говоря конкретнее, минимум, который мы должны продавать, чтобы удержаться в России, равен результатам прошлого года, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава «Пежо Ситроен Рус» Александр Мигаль.

Он также отметил, что согласно подсчетам аналитиков, в ближайшие годы французам удастся вывести марку на уровень, где ее доля составит 1,2 — 2% от объема российского рынка. Напомним, что в настоящее время этот показатель равен 0,5%.

— Некоторые наши коллеги открыто сообщают о существенных убытках, так как их цель — не прибыль, а доля присутствия на российском рынке. Это стратегия имеет право на существование, однако философия PSA Group в данном вопросе несколько иная: мы, разумеется, должны продавать автомобили, но не в ущерб компании, — пояснил глава «Пежо Ситроен Рус».