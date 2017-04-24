Peugeot остается в России, несмотря на рухнувшие продажи

Фото: Peugeot
В минувшем году автомобили Peugeot пользовались у россиян крайне низким спросом, о чем свидетельствуют данные «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB). Согласно статистике, в 2016 году в пользу «французов» сделали выбор всего 1938 наших соотечественников. То есть продажи компании настолько малы, что впору говорить о ее уходе с рынка. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в компании об этом даже не думают.
Виктория Базылева

— Разговоры о том, что мы собираемся покидать российский рынок, начались давно. Однако в подтверждение обратного мы регулярно привозим в страну новые машины. Впрочем, говоря конкретнее, минимум, который мы должны продавать, чтобы удержаться в России, равен результатам прошлого года, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава «Пежо Ситроен Рус» Александр Мигаль.

Он также отметил, что согласно подсчетам аналитиков, в ближайшие годы французам удастся вывести марку на уровень, где ее доля составит 1,2 — 2% от объема российского рынка. Напомним, что в настоящее время этот показатель равен 0,5%.

— Некоторые наши коллеги открыто сообщают о существенных убытках, так как их цель — не прибыль, а доля присутствия на российском рынке. Это стратегия имеет право на существование, однако философия PSA Group в данном вопросе несколько иная: мы, разумеется, должны продавать автомобили, но не в ущерб компании, — пояснил глава «Пежо Ситроен Рус».

Фото: Peugeot

По его словам, цены на автомобили Peugeot устанавливаются вполне адекватные начинать «ценовые войны», играя на понижение, в компании не планируют — о корректировке прайс-листов задумаются лишь в том случае, если конкуренты начнут перекрывать дорогу. Иными словами, в PSA Group решили пойти более легким путем, обосновываясь лишь в тех нишах, где нет жесткой конкуренции. Как пример Александр Мигаль приводит ситуацию в сегменте B:

— Мы не видим смысла бороться с Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и другими ведущими моделями В-класса. Мы определились с безубыточной стратегией ведения российского бизнеса и неукоснительно ей следуем…

В «Пежо Ситроен Рус» делают основной упор на грядущее обновление модельного ряда, о котором «АвтоВзгляд» писал чуть раньше, а также на сегмент B2B, доля реализации автомобилей в котором составляет 20−30% от всех продаж марки.

Однако на какие положительные результаты рассчитывают в компании — непонятно, ведь в направлении B2B весьма успешно развиваются многие бренды. А Peugeot, как мы выяснили, откровенно и небезосновательно побаивается серьезной конкуренции.

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24 апреля 2017
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