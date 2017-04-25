Volkswagen празднует 70-летие первого эскиза своего легендарного хиппи-автобуса

Создателем Bulli, положившего начало истории модели Transporter, является Бен Пон — голландский импортер Volkswagen. Идея создания эскиза микроавтобуса пришла Пону во время посещения завода «Фольксваген» в Вольфсбурге в апреле 1947 года. На предприятии внимание импортера привлек необычный автомобиль, и под сильным впечатлением он сделал тот самый набросок в своем блокноте.

Идею Бена Пона о создании микроавтобуса поддержал генеральный директор Volkswagen Генрих Нордхофф, и уже в конце 1949 года модель T1 дебютировала на официальной пресс-конференции.

В честь 70-летнего юбилея Volkswagen представляет специальную серию автомобилей Multivan «70 лет Bulli». Внешний вид машины выдержан в классическом ретро-стиле, а оснащение соответствует комплектации Comfortline. Впрочем, никаких подробностей — в частности, о ценах и датах начала продаж минивэнов спецсерии — производитель не сообщает.