Mazda расширит модельный ряд производимых в России автомобилей

Фото: Mazda
Глава Mazda Motor Rus Йорг Шрайбер заявил, что в обозримом будущем на конвейеры завода «Мазда Соллерс» во Владивостоке, где сейчас собираются модели CX-5 и Mazda6, встанут новые модели марки. Однако какие и когда, рассказывать не стал. Зато сообщил, опять же без подробностей, что здесь же наладят производство двигателей.
Виктория Базылева

Правительство РФ настаивает на все большем углублении локализации автосборочных производств в нашей стране, выдвигая совершенно нереальные в условиях падающего рынка требования. Однако автостроители не могут с ними не согласиться, иначе лишатся льгот на ввоз комплектующих, в результате чего автомобили резко подорожают, а автопродажи упадут еще сильнее.

Вот и компания Mazda подписала специальный инвестиционный контракт (СПИК), согласно которому должна повысить в России уровень локализации, наладив в том числе выпуск двигателей и/или коробок передач.

Фото: www.autozurnal.ta3.com

При этом, как рассказал глава российского представительства компании Йорг Шрайбер в интервью «Газете.Ру», Mazda начала подготовку к производству двигателей на своем предприятии во Владивостоке еще в минувшем году. На сегодняшний день не совсем ясны объемы производства и не понятно, будет ли «Мазда» строить их сама или же в кооперации с другим автостроителем. Никакие подробности пока не раскрываются.

Одновременно с этим Mazda планирует поставить на конвейер завода во Владивостоке новые модели. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки, вероятнее всего, на предприятии начнется производство нового большого кроссовера CX-9, который появится на нашем рынке осенью. Однако итоговое решение напрямую зависит от первых продаж модели.

Но рассчитывать на то, что после локализации производства цены на автомобили снизятся, не приходится, поскольку они в большей степени зависят все-таки от курсов валют. Причем учитывается отношение рубля не только к паре доллар-евро, но и к японской иене. И что важно для российских потребителей, г-н Шрайбер, пусть и в завуалированной форме, отметил, что машины будут дорожать. Поэтому если есть потребность в покупке автомобиля — реализацию этой идеи лучше не откладывать.

автопродажи, авторынок, производители, новая модель
11 мая 2017
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