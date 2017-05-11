Mazda расширит модельный ряд производимых в России автомобилей

При этом, как рассказал глава российского представительства компании Йорг Шрайбер в интервью «Газете.Ру», Mazda начала подготовку к производству двигателей на своем предприятии во Владивостоке еще в минувшем году. На сегодняшний день не совсем ясны объемы производства и не понятно, будет ли «Мазда» строить их сама или же в кооперации с другим автостроителем. Никакие подробности пока не раскрываются.

Одновременно с этим Mazda планирует поставить на конвейер завода во Владивостоке новые модели. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе марки, вероятнее всего, на предприятии начнется производство нового большого кроссовера CX-9, который появится на нашем рынке осенью. Однако итоговое решение напрямую зависит от первых продаж модели.

Но рассчитывать на то, что после локализации производства цены на автомобили снизятся, не приходится, поскольку они в большей степени зависят все-таки от курсов валют. Причем учитывается отношение рубля не только к паре доллар-евро, но и к японской иене. И что важно для российских потребителей, г-н Шрайбер, пусть и в завуалированной форме, отметил, что машины будут дорожать. Поэтому если есть потребность в покупке автомобиля — реализацию этой идеи лучше не откладывать.