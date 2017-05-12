Вместо новой Chevrolet Niva тольяттинцы выпустят большой внедорожник

Фото: GM-AVTOVAZ
На пресс-конференции в областном правительстве губернатор Самарской области Николай Меркушин поставил под сомнение выход нового поколения Chevrolet Niva. По его словам, GM-AVTOVAZ не заинтересован в серийном выпуске свежей генерации внедорожника, и уже переключился на другие проекты.
Вячеслав Василенко

Об отказе доведения «Шнивы-2» до конвейера свидетельствует и отсутствие у «джиэмовцев» каких-либо позывов к привлечению серьезных инвесторов — на текущий момент совместное предприятие так и не удосужилось предоставить бизнес-план ни кредиторам, ни властям, способным оказать финансовую помощь в развитии проекта.

Буквально недавно это подтвердил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович, который сообщил о неготовности GM-AVTOVAZ «обновить и утвердить финансовую модель», чтобы можно было рассмотреть вопрос о выделении средств на ее поддержку.

Фото: GM-AVTOVAZ

Между тем недавно появилась информация о том, что компания планирует арендовать площади бывшего цеха пластиковых изделий, принадлежащего Волжскому автозаводу, для организации штамповки и сварки кузовных панелей. Причем подготовка производственных процессов ляжет не на вазовскую Дирекцию капитального строительства, как предполагалось ранее, а на некую маленькую фирму, готовую работать за копейки.

Как бы то ни было, далеко не факт, что речь в данном случае идет о строительстве нового поколения русско-американского «проходимца» — как заявил самарский губернатор Николай Меркушин, производитель «разрабатывает машину классом выше Chevrolet Niva». Естественно, никаких подробностей он не сообщил.

Вероятно, тольяттинцы инициировали новый проект, на реализацию которого и рассчитывают выбить финансирование. Правда, порталу «АвтоВзгляд» в представительстве GM-AVTOVAZ эту информацию не подтвердили.

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12 мая 2017
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