Вместо новой Chevrolet Niva тольяттинцы выпустят большой внедорожник

Об отказе доведения «Шнивы-2» до конвейера свидетельствует и отсутствие у «джиэмовцев» каких-либо позывов к привлечению серьезных инвесторов — на текущий момент совместное предприятие так и не удосужилось предоставить бизнес-план ни кредиторам, ни властям, способным оказать финансовую помощь в развитии проекта.
Буквально недавно это подтвердил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович, который сообщил о неготовности GM-AVTOVAZ «обновить и утвердить финансовую модель», чтобы можно было рассмотреть вопрос о выделении средств на ее поддержку.