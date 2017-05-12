Вместо новой Chevrolet Niva тольяттинцы выпустят большой внедорожник

Между тем недавно появилась информация о том, что компания планирует арендовать площади бывшего цеха пластиковых изделий, принадлежащего Волжскому автозаводу, для организации штамповки и сварки кузовных панелей. Причем подготовка производственных процессов ляжет не на вазовскую Дирекцию капитального строительства, как предполагалось ранее, а на некую маленькую фирму, готовую работать за копейки.

Как бы то ни было, далеко не факт, что речь в данном случае идет о строительстве нового поколения русско-американского «проходимца» — как заявил самарский губернатор Николай Меркушин, производитель «разрабатывает машину классом выше Chevrolet Niva». Естественно, никаких подробностей он не сообщил.

Вероятно, тольяттинцы инициировали новый проект, на реализацию которого и рассчитывают выбить финансирование. Правда, порталу «АвтоВзгляд» в представительстве GM-AVTOVAZ эту информацию не подтвердили.