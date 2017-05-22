Lifan Murman: известна цена китайского аналога Toyota Camry

Фото Lifan
Один из китайских клонов Audi A6, ранее известный под именем Lifan 820, добрался и до российского рынка. У нас этот бизнес-седан будет называться Lifan Murman и очевидно должен составить конкуренцию если и не немецкому «первоисточнику», то таким известным игрокам рынка, как Toyota Camry, Ford Mondeo, Mazda6, KIA Optima и ряду других «китайцев».
Михаил Ростарчук

Теоретически, все шансы для этого у автомобиля имеются. Особенно если учесть, что, как утверждают в российском представительстве марки, он чуть ли не целиком построен из компонентов ведущих мировых производителей.

Интерьер LIifan Murman выдержан или в полностью черных тонах, или в роскошном сочетании темно-серого цвета и цвета сливок. При этом машина обошлась без центрального тоннеля, что явно понравится ее пассажирам.

Так, скажем, тормозные механизмы, системы ABS, ESP и EPS поставляют на китайские конвейеры американская TRW, немецкая Bosch, и японская JTEKT. Кожаные кресла с электроприводом и регулировкой в шести направлениях поставляет американской Johnson Controls, а климатическую систему — французская Valeo. Смущает, правда, то обстоятельство, что многофункциональный руль, боковые и фронтальные подушки безопасности машина получает от японской Takata, широко известной в мире своей буквально смертельно опасной продукцией.

Фото Lifan

Зато этот китайский седан может похвастать

  • светодиодными габаритными огнями;
  • антибликовыми зеркалами заднего вида с встроенными повторителями указателей поворотов;
  • цифровой камерой заднего вида с выводом картинки на монитор;
  • светоотражающими катафотами в заднем бампере;
  • светодиодным стоп-сигналом, интегрированном в заднее стекло с обогревом.

Что касается безопасности водителя и пассажиров, то кроме упомянутых подушек Takata ее должен обеспечить усиленный более чем в 100 точках кузов с применением элементов из высокопрочной стали. Кроме того, в двери дополнительно интегрированы поперечные брусья безопасности. Примечательно, но китайцы особенно подчеркивают, что в создании авто принимали участие специалисты Ford и британской компании Mira, которые доводили до ума шасси.

Фото Lifan

Модель, габариты которой составляют 4865 мм в длину, 1835 мм — в ширину и 1480 мм — в высоту, будет продаваться на нашем рынке в двух комплектациях.

Объем багажника Lifan Murman составляет очень практичные 510 литров.

В июле появится вариант с 1,8-литровым силовым агрегатом собственной разработки, агрегатированным с 5- ступенчатой МКП. А чуть позже, в зависимости от успеха новинки, может появится более мощная версия с двигателем объемом 2,4 литра, работающим в паре с 6-ступенчатой АКП.

Что касается цены, то неплохо — как и все «китайцы» — укомплектованное авто с младшим движком будет стоить, как стало известно экспертам портала «АвтоВзгляд» менее 1 000 000 рублей.

22 мая 2017
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