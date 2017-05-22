Lifan Murman: известна цена китайского аналога Toyota Camry

Теоретически, все шансы для этого у автомобиля имеются. Особенно если учесть, что, как утверждают в российском представительстве марки, он чуть ли не целиком построен из компонентов ведущих мировых производителей.

Интерьер LIifan Murman выдержан или в полностью черных тонах, или в роскошном сочетании темно-серого цвета и цвета сливок. При этом машина обошлась без центрального тоннеля, что явно понравится ее пассажирам.

Так, скажем, тормозные механизмы, системы ABS, ESP и EPS поставляют на китайские конвейеры американская TRW, немецкая Bosch, и японская JTEKT. Кожаные кресла с электроприводом и регулировкой в шести направлениях поставляет американской Johnson Controls, а климатическую систему — французская Valeo. Смущает, правда, то обстоятельство, что многофункциональный руль, боковые и фронтальные подушки безопасности машина получает от японской Takata, широко известной в мире своей буквально смертельно опасной продукцией.