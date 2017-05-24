Lamborghini выпустит четвертую модель через шесть лет

Как австралийскому порталу Car Advice рассказал глава Lamborghini Стефано Доменикали, компания продолжает активно развиваться: по подсчетам аналитиков, в нынешнем году производитель реализует около 7000 автомобилей по всему миру.

– Если вы помните, пару лет назад дилеры Lamborghini продавали всего 1000 машин в год. Мы и представить не могли, что наша компания сможет так стремительно набирать обороты, реализуя около 7000 автомобилей, — говорит Доменикали.

По его словам, в настоящее время все внимание Lamborghini сконцентрировано на суперкарах Aventador и Huracan. Однако как только компания нарастит продажи своих автомобилей и достигнет поставленных на сегодняшний день целей, можно будет думать и о совершенно новой модели. Доменикали отметил, что рыночные тенденции меняются очень быстро, а потому сейчас производитель не готов говорить о том, какой могла бы стать новинка.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в уже в следующем году итальянцы представят свой первый кроссовер, получивший название Urus. Под капотом нового SUV «поселится» четырехлитровый битурбированный V8, мощность которого составит не менее 650 л. с.