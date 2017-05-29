Названа дата российских продаж FIAT Fullback 2017 модельного года

В ходе доработок пикап обзавелся расширенной цветовой гаммой, замком крышки борта с электроприводом, функцией автоматического запирания дверей и открывания их в случае ДТП, а также датчиком уровня омывающей жидкости и зеркалом заднего вида с автозатемнением. Не обошлось и без системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.



Кроме того, владельцы модернизированного FIAT Fullback бесплатно получат пакет помощи на дорогах FIAT Top Assistants на весь период обслуживания вне зависимости от гарантии на машину. А вот помощник, следящий за полосой движения, и система Start/Stop, которая на европейском рынке доступна даже в сочетании с базовым мотором и механической КП, россиянам не достанутся.