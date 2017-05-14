В отпуск на машине: выбираем самое бюджетное направление для автотуризма

Кризис, нестабильная ситуация в странах, где привыкли отдыхать небогатые россияне, а то и отмена туда полетов пошли на пользу внутреннему туризму. В том числе автомобильному — интерес к автотуризму у россиян растет из года в год. В последние несколько лет 10−15% граждан, предпочитающих не выезжать за границу в период отпуска, отправляются в автопутешествия по России. И хотя автомобильный туризм занимает всего 1% в структуре внутреннего турпотока, желающих посмотреть страну на своих колесах растет. Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» по просьбе портала «АвтоВзгляд» проанализировали риски, с которыми сталкиваются автолюбители в отпуске, стоимость проезда по федеральным трассам, цену топлива и выбрали наиболее привлекательные направления для автомобильного путешествия.

В ходе этого исследования еще раз подтвердился факт, что наиболее популярными на сегодняшний день регионами для путешествия на собственном авто являются Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Крым (чуть реже люди едут в Калмыкию, Астрахань, на Алтай). Увы, но это не значит, что из-за наплыва туристов эти направления стали более дешевыми. Скорее наоборот. Если, скажем, говорить о расходах на топливо, то самые высокие цены на «еду» для авто в Крыму, а дешевле всего заправлять автомобиль в Алтайском крае.