В отпуск на машине: выбираем самое бюджетное направление для автотуризма

Фото avtovzglyad.ru
Автотуризм наиболее привлекателен для любителей активного отдыха. Однако собираясь в отпуск на машине необходимо понимать, что путешествие на автомобиле — это, в первую очередь, расходы на обслуживание, топливо, ночлег и питание. Чтобы отдых прошел максимально комфортно и без неприятных происшествий, необходимо заранее изучить все нюансы маршрута и просчитать возможные риски.
Михаил Ростарчук

Кризис, нестабильная ситуация в странах, где привыкли отдыхать небогатые россияне, а то и отмена туда полетов пошли на пользу внутреннему туризму. В том числе автомобильному — интерес к автотуризму у россиян растет из года в год. В последние несколько лет 10−15% граждан, предпочитающих не выезжать за границу в период отпуска, отправляются в автопутешествия по России. И хотя автомобильный туризм занимает всего 1% в структуре внутреннего турпотока, желающих посмотреть страну на своих колесах растет. Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» по просьбе портала «АвтоВзгляд» проанализировали риски, с которыми сталкиваются автолюбители в отпуске, стоимость проезда по федеральным трассам, цену топлива и выбрали наиболее привлекательные направления для автомобильного путешествия.

В ходе этого исследования еще раз подтвердился факт, что наиболее популярными на сегодняшний день регионами для путешествия на собственном авто являются Ленинградская область, Краснодарский край, Татарстан и Крым (чуть реже люди едут в Калмыкию, Астрахань, на Алтай). Увы, но это не значит, что из-за наплыва туристов эти направления стали более дешевыми. Скорее наоборот. Если, скажем, говорить о расходах на топливо, то самые высокие цены на «еду» для авто в Крыму, а дешевле всего заправлять автомобиль в Алтайском крае.

Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, автомобилисты, решившие отправиться в дальнее путешествие, должны помнить, что не все дороги в России — бесплатные. На сегодняшний день платные участки располагаются в восьми субъектах Российской Федерации: Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Тверской, Тульской областях и в Санкт-Петербурге. Их общая протяженность составляет 740 км. При этом самый дорогой участок находится на трассе М4 в Липецкой области, тариф на проезд по которому доходит до 480 руб. Впрочем, и головной участок М11 кошелек автотуриста не щадит — тут можно оставить 450 рублей за проезд до Солнечногорска.

Помимо этого, автолюбителям необходимо учитывать и наиболее «строгие» регионы с точки зрения штрафов за нарушение ПДД, самый распространенный их которых — превышение скорости. Чаще всего за него штрафуют в Рязанской (85,93%), Костромской (80,53%), Нижегородской (80,31%), Саратовской (80,08%) областях и в Санкт-Петербурге (79,25%). Хотя по другим данным наиболее в этом смысле опасны Татарстан, Москва, Тверская область, Кабардино-Балкария и Рязанская область. При этом надо помнить, что автоматический учет штрафов с помощью камер видеофиксации лучше всего отлажен в Москве, Калужской, Тверской и Читинской областях и в Мордовии. При этом в Калмыкии, Астраханской области и Алтайском крае постановления за нарушение ПДД чаще всего выписываются сотрудниками ГИБДД лично, а не формируются с помощью видеокамер.

Фото avtovzglyad.ru

Дальняя поездка всегда несет в себе риск непредвиденной поломки автомобиля. В результате исследования, проведенного аналитиками ГК «АвтоСпецЦентр», выяснилось, что 29% из тех автомобилистов, которые совершали длительные поездки по России, хотя бы раз в жизни сталкивались с ремонтом авто в дороге. Чаще всего у автотуристов возникают проблемы с перегревом двигателя (26%), повреждением шин и колесных дисков (26%), поломками системы выпуска выхлопных газов (17%).

видеофиксация, бензин, антирадар, автопутешествие, туризм, автотуризм
14 мая 2017
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