Петербургские заводы приостанавливают производство автомобилей

Как сообщает «РБК», первыми на двухнедельные летние каникулы отправятся сотрудники завода Hyundai-KIA. В период с 17 по 30 июля на предприятии пройдут плановые работы по обслуживаю оборудования. Также на две недели — с 24 июля по 6 августа — приостановится производство автомобилей на заводе Nissan. А вот работникам предприятия Toyota удастся отдохнуть лишь в августе: согласно плану, их летний отпуск продлится с 7 по 20 августа. Однако в предвкушении самых длинных каникул находятся сотрудники всеволожского завода Ford: там, по предварительным данным, выпуск машин прекратится 17 июля, а к работе специалисты вернутся лишь 14 августа.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в апреле суммарный объем производства на петербургских заводах Hyundai-KIA, Nissan и Toyota увеличился на 44% по отношению к апрелю 2016 года. За месяц с конвейеров предприятий сошло порядка 34 500 легковых автомобилей.