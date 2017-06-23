Volkswagen выпустит пять новых автомобилей

Так, по данным Motor1, до 2022 года свет увидят хетчбэк I. D., небольшой кроссовер I. D. Cross, а также модели I. D. Lounge и I. D. AEROe, о которых пока совсем ничего не известно — даже тип кузова.

I. D. Lounge и I. D. AEROe, экстерьер которых пока не раскрывается, ориентированы на рынки США и Китая, I. D. Cross будет продаваться как в Поднебесной, так и в Европе, а вот обзавестись хетчбэком I. D. смогут лишь европейские автомобилисты. Что же до электробуса I. D. Buzz, то он отправится в США.

Volkswagen приступит к производству этих автомобилей уже в 2019 году — первым на конвейер встанет хетч I. D. По предварительным данным, под его капотом «поселится» электрическая силовая установка суммарной мощностью в 170 л. с. При этом максимальная дальность хода «Ай Ди» составит ориентировочно 400 — 600 километров.

Впрочем, нельзя сказать, что производитель из Вольфсбурга так сильно озабочен проблемой окружающей среды. Оказывается, это всего лишь одно из наказаний за «дизельгейт» — концерн обязан выпустить как минимум три «чистых» автомобиля для рынка США в ближайшие несколько лет.