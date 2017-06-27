Названы лучшие автомобили для водителей-пенсионеров

Примечательно, что этому японскому автопроизводителю досталась и вторая строчка в ТОП-5 — Союз потребителей счел универсал-кроссовер Subaru Outback также вполне оптимальным вариантом для водителей-пенсионеров. А вот замыкает лидерскую тройку корейский псевдокроссовер KIA Soul. Отметим также, что на четвертом месте оказалась еще одна модель «Субару» — седан Legacy, а на пятом — кроссовер KIA Sportage.

На первый взгляд кажется, что этот американский рейтинг лучших машин для пожилых автолюбителей — ни что иное, как «заказуха». Иначе как объяснить, что пять «призовых» мест распределены между тремя моделями Subaru и двумя KIA, учитывая, что на рынке Штатов представлено множество других достойных марок?

Тем не менее, журнал Consumer Reports, выпускаемый Союзом потребителей США, позиционирует себя как совершенно неподкупное издание. На его страницах невозможно найти какую-либо рекламу, и более того, обозреватели даже не принимают образцы продукции на тесты, анонимно покупая ее в розничных магазинах.