Когда начнутся продажи нового кроссовера KIA K2 Cross

Новый хетчбэк KIA K2 Cross получит пластиковый обвес с расширителями колесных арок, рейлинги на крышу и модернизированные бамперы с серебристыми вставками. Что касается интерьера, то салон новинки оформят так же, как и в стандартной версии K2 (в России Rio) за исключением сидений, которые отделают двухцветной обивкой. Но ключевое отличие K2 Cross от собрата заключается все-таки в увеличенном до 165 мм клиренсе.

Моторная гамма новинки, равно как и у седана, представлена 1,4- и 1,6-литровыми двигателями мощностью в 100 и 123 л. с. соответственно. Пару агрегатам — на выбор покупателя — составляют шестиступенчатые механическая или автоматическая коробка передач.

Как сообщает Njcar, список оснащения KIA K2 Cross включает в себя 16-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийную систему с 7-дюймовым тачпадом и поддержкой смартфонов, камеру заднего вида, а также круиз-контроль.