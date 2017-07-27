Названы самые продаваемые иномарки в России

Фото: www.auto10.com
По итогам первого полугодия самой популярной иномаркой в России стала KIA Rio. В пользу этой корейской модели за период с января по июнь сделали выбор 46 158 человек.
Виктория Базылева

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), на второй строчке по итогам продаж расположился седан другого корейского производителя — Hyundai Solaris. На этом автомобиле свой выбор остановили 32 745 россиян. Следом же идет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 24 143 машины. К слову сказать, этот автомобиль является по итогам полугодия самым востребованными в нашей стране среди SUV.

Замыкают лидерскую пятерку Volkswagen Polo и Renault Duster — официальные дилеры реализовали 21 718 и 19 809 машин соответственно. Отметим, что в десятке наиболее популярных иномарок также оказались Toyota RAV4 (16 016 проданных автомобилей), Renault Kaptur (14 141 кроссовер), Toyota Camry (13 984 седана), Skoda Rapid (13 936 машин) и Renault Sandero (13 472 экземпляров).

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27 июля 2017
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