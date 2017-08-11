Автомобили Skoda Octavia, Yeti и Rapid признаны небезопасными

Как сообщает «Росстандарт», на автомобилях Skoda Octavia может произойти термомеханическая перегрузка компонентов блока управления электронного контроля устойчивости (ESC), и вследствие этого — нарушение соединения с массой в блоке. Не исключено, что в критической дорожной ситуации система не сработает, и автомобиль не стабилизируется.

На 1 927 потенциально дефектных «Октавиях», проданных с 2004 по 2013 год, специалисты дилерских центров обновят программное обеспечение блока управления электронного контроля устойчивости.

А вот 1 536 машин Skoda Yeti и Rapid, реализованные в 2017 году, отзываются из-за высокого риска травмирования пассажиров во время аварии:

– Причиной отзыва является переднений преднатяжитель ремня безопасности, изготовленный с выходом параметров за допуск. Из-за неисправности соединения компоненты пиротехнической системы при срабатывании в момент аварии могут отделиться и попасть в салон автомобиля, — говорится в сообщении. — На транспортных средствах Skoda Yeti и Rapid, подлежащих отзыву, будет проведена замена соответствующих компонентов ремней безопасности.