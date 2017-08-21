В Пеббл-Бич дебютировал кабриолет Mercedes-Benz Vision Maybach 6

Так, в длину новый электрический кабриолет Mercedes-Benz Vision Maybach 6 растянулся на 5,6 метров. В движение автомобиль приводят четыре электрических мотора суммарной мощностью в 750 л. с. На разгон до 96 км/ч новинке требуется менее 4 секунд, в то время как ее пиковая скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Производитель утверждает, что максимальная дальность хода машины без дополнительной подзарядки составляет 500 километров.

В отличие от купе Mercedes-Benz Vision Maybach 6, в кабриолете предусмотрено лишь два посадочных места. На приборной панели концепта красуются аналоговые циферблаты, а на лобовом стекле — два проекционных дисплея.

Появится ли когда-нибудь Mercedes-Benz Vision Maybach 6 в продаже, пока не сообщается. Однако можно предположить, что через несколько лет штутгартцы все же представят общественности предсерийную версию роскошной модели.