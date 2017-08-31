Smart рассекретил свой концептуальный электрокар для каршеринга

Фото: Daimler
Компания Smart рассекретила свой концептуальный электрокар, который идеально подойдет для каршеринга. Примечательно, что автомобиль оснастили системой автономного управления пятого уровня — машина лишена руля и педалей.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба Daimler, по габаритам Smart Vision EQ ForTwo идентичен стандартной версии ситикара ForTwo. Однако новинка оборудована передовыми системами, которые появятся на серийных моделях не раньше, чем через семь лет.

Так, к примеру, Smart Vision EQ ForTwo может похвастать системой автономного управления высшего, пятого уровня. То есть контроль за автомобилем осуществляет компьютер — у концепт-кара нет рулевого колеса, педалей тормоза и акселератора. Водителю необходимо лишь активировать систему и указать пункт назначения.

В салоне машины «поселился» большой 24-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса, на который выводится вся необходимая информация. Кроме того, система поддерживает мобильные устройства.

Любопытно, что место радиаторной решетки занял 44-дюймовый монитор, посредством которого автомобиль «подсказывает» пешеходам, безопасно ли пересекать проезжую часть перед машиной. Информационные дисплеи расположились и на дверях. Предполагается, что они будут транслировать прогноз погоды и даже новости.

Остается лишь добавить, что в движение Smart Vision EQ ForTwo приводит 30-кВтный комплекс аккумуляторных батарей.

Публичная премьера городского электрокара состоится 12 сентября на Франкфуртовском автосалоне.

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31 августа 2017
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