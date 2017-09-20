В России стартовали продажи новой Hyundai Sonata

Фото: АвтоВзгляд
В Москве состоялась презентация нового Hyundai Sonata. Дилеры приступают к приему заказов на автомобиль 21 сентября. Прайс-лист начинается от 1 245 000 рублей.
Вячеслав Василенко

Новинка, которая сменит в модельной линейке седан Hyundai i40, доступна в пяти различных комплектациях и с двумя типами бензиновых моторов — 2-литровым 150-сильным двигателем и более мощным 2,4-литровым агрегатом, развивающим 188 л. с. Коробка передач — безальтернативный шестидиапазонный «автомат».

В базовое исполнение «Сонаты» входят кондиционер, передние, боковые подушки и шторки безопасности, обогрев передних сидений, аудиосистема с управлением на обтянутом кожей руле.

Версия авто со светодиодной оптикой, парктроником, камерой заднего вида, двухзонным климат и круиз-контролем обойдется минимум в 1 395 000 рублей.

За комплектацию с навигацией, обогревом рулевого колеса, приборной панелью Supervision, сиденьями с электрорегулировками и зеркалом заднего вида с автозатемнением потребуется выложить не менее 1 445 000 рублей.

Положившим глаз на топовый вариант седана с кожаным салоном, обогревом дивана, беспроводной зарядкой для смартфонов и прочими радостями жизни расстаться придется с 1 695 000 рублей.

Пакет High-Tech, подразумевающий наличие панорамной крыши, системы мониторинга слепых зон, 18-дюймовых дисков из легкого сплава и других «плюшек», выудит из кошелька будущего владельца еще 100 000 рублей.

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20 сентября 2017
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