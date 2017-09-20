В России стартовали продажи новой Hyundai Sonata

Новинка, которая сменит в модельной линейке седан Hyundai i40, доступна в пяти различных комплектациях и с двумя типами бензиновых моторов — 2-литровым 150-сильным двигателем и более мощным 2,4-литровым агрегатом, развивающим 188 л. с. Коробка передач — безальтернативный шестидиапазонный «автомат».

В базовое исполнение «Сонаты» входят кондиционер, передние, боковые подушки и шторки безопасности, обогрев передних сидений, аудиосистема с управлением на обтянутом кожей руле.

Версия авто со светодиодной оптикой, парктроником, камерой заднего вида, двухзонным климат и круиз-контролем обойдется минимум в 1 395 000 рублей.