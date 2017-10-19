Volkswagen опубликовал тизерные изображения нового спорткара

Судя по изображениям, новый спорткар Volkswagen лишен радиаторной решетки и воздухозаборников, это указывает на то, что машину приводит в движение электрическая силовая установка. Впрочем, официально представители вольфсбургской компании информацию пока не подтверждают, да и других технических подробностей они не раскрывают.

Напомним, ранее стало известно, что концерн Volkswagen разработал новую стратегию развития, согласно которой все модели со временем должны быть переведены с традиционных ДВС на гибридные и электрические агрегаты. Эта тенденция нашла отражение и в автоспорте. К примеру, компании Audi и Porsche, входящие в состав концерна, отказались от участия в чемпионате WEC по гонкам на выносливость ради электрической серии Formula E.