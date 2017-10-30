Новый Mercedes-AMG A45 замечен на тестах

Как сообщает британское издание Autocar, под капотом хотхэтча Mercedes-AMG A45 следующего поколения поселится двухлитровый четырехцилиндровый турбированный двигатель W177, форсированный до 400 л. с. Кроме того, в компании трудятся над гибридной модификацией модели — правда, никаких подробностей о ней пока нет.

Предполагается, что Mercedes-AMG A45, который, помимо прочего, получит и новую систему полного привода, сможет разгоняться до первой сотни менее, чем за 4 секунды. Для сравнения нынешняя генерация модели развивает скорость в 100 км/ч за 4,2 секунды.

По предварительным данным, в продаже Mercedes-AMG A45 следующего поколения появится в 2019 году. А премьера автомобиля, вероятнее всего, состоится уже в середине 2018-го.