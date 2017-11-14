Названы самые популярные в России новые кроссоверы и внедорожники

На сегодняшний день модельный рядRenault включает в себя три кроссовера — Koleos, Kaptur и Duster. Эти машины за первые девять месяцев 2017 года разошлись тиражом в 53 000 экземпляров, сообщает агентство «Автостат».

На второй строчке расположилась компания Hyundai, предлагающая российским покупателям четыре модели SUV — Creta, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe. В пользу этих автомобилей сделали выбор 51 000 россиян. На долю корейского автостроителя приходится 11,9%.

На третьем месте по итогам января-сентября оказался Nissan — дилеры продали 42 000 кроссоверов (доля — 9,7%). А замыкают лидерскую пятерку Toyota (9,2%; 39 500 автомобилей) и KIA (6,2%; 26 600 машин).

В ТОП-10 также оказались Chevrolet (5,3%; 22 600 кроссоверов), Volkswagen (5,3%; 22 500 автомобилей), LADA (4,7%; 20 200 внедорожников 4x4), Lexus (3,7%; 15 700 машин) и Ford (3,3%; 14 200 авто).