Новые подробности о беспилотном минивэне Fisker Orbit

Как рассказал Хендрик Фискер, основатель компании Fisker Inc., в интервью журналу BOSS Magazine, минивэн Orbit представляет собой полностью автономный шаттл, разработанный для «умных» городов и аэропортов. Этот автомобиль отличается как весьма своеобразным дизайном экстерьера, так и нестандартным оформлением интерьера.
Беспилотный Fisker Orbit приводится в движение электромотором, мощность которого на сегодняшний день неизвестна. Минивэн оснащен системой быстрой подзарядки аккумуляторов UltraCharger, позволяющей «наполнять» батареи в минимальные сроки.