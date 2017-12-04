Новые подробности о беспилотном минивэне Fisker Orbit

По словам Хендрика Фискера, серийное производство Fisker Orbit наладят в следующем году. Первые машины поступят к дилерам в четвертом квартале 2018-го. Рынки, на которых будет представлена модель, и ориентировочные цены в компании пока не раскрывают.

Напомним, что история производителя электрокаров Fisker берет свое начало в 2007 году. Компанию основал бывший дизайнер Aston Martin Хендрик Фискер — он планировал выпускать экологически чистые спорткары. Спустя несколько лет Фискер представил публике свой первый автомобиль Karma, оснащенный 421-сильной гибридной силовой установкой.

Выпустив более 2000 машин, калифорнийский автостроитель Fisker объявил себя банкротом. Фирму приобрел китайский производитель запчастей Wanxiang, а Хендрик Фискер, в свою очередь, создал новую компанию, получившую название Fisker Inc.