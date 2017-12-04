Новые подробности о беспилотном минивэне Fisker Orbit

thebossmagazine.com
В профиле калифорнийского производителя электромобилей Fisker Inc. на Facebook появилась фотография первого беспилотного автомобиля марки. По предварительным данным, продажи «автономного» минивэна, получившего название Orbit, стартуют уже в четвертом квартале следующего года.
Виктория Базылева

Как рассказал Хендрик Фискер, основатель компании Fisker Inc., в интервью журналу BOSS Magazine, минивэн Orbit представляет собой полностью автономный шаттл, разработанный для «умных» городов и аэропортов. Этот автомобиль отличается как весьма своеобразным дизайном экстерьера, так и нестандартным оформлением интерьера.

Беспилотный Fisker Orbit приводится в движение электромотором, мощность которого на сегодняшний день неизвестна. Минивэн оснащен системой быстрой подзарядки аккумуляторов UltraCharger, позволяющей «наполнять» батареи в минимальные сроки.

Фото: www.facebook.com/Fiskerinc

По словам Хендрика Фискера, серийное производство Fisker Orbit наладят в следующем году. Первые машины поступят к дилерам в четвертом квартале 2018-го. Рынки, на которых будет представлена модель, и ориентировочные цены в компании пока не раскрывают.

Напомним, что история производителя электрокаров Fisker берет свое начало в 2007 году. Компанию основал бывший дизайнер Aston Martin Хендрик Фискер — он планировал выпускать экологически чистые спорткары. Спустя несколько лет Фискер представил публике свой первый автомобиль Karma, оснащенный 421-сильной гибридной силовой установкой.

Выпустив более 2000 машин, калифорнийский автостроитель Fisker объявил себя банкротом. Фирму приобрел китайский производитель запчастей Wanxiang, а Хендрик Фискер, в свою очередь, создал новую компанию, получившую название Fisker Inc.

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4 декабря 2017
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