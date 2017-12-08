Российский рынок новых автомобилей вырос на 15%

Лидером российского рынка по-прежнему является АВТОВАЗ — новенькими автомобилями LADA в минувшем месяце обзавелись 29 163 человека (+14%). На второй строчке находится KIA, машины которой разошлись тиражом в 16 106 штук (+10%), а на третьей — компания Hyundai, в пользу таких автомобилей сделали выбор 15 284 наших соотечественника (-3%). Замыкают лидерскую пятерку Renault и Volkswagen — дилеры этих марок реализовали 13 373 и 8995 авто соответственно.

Среди моделей самой продаваемой в России остается KIA Rio, владельцами которой в ноябре стали 8180 человек. Тольяттинские Granta и Vesta поменялись местами: «Веста», разошедшаяся тиражом в 8066 автомобилей, поднялась на вторую строчку, а «Гранта» с результатом в 7474 проданные машины, опустилась на третью. На четвертом месте в рейтинге популярности как и прежде находится Hyundai Creta (5758 реализованных кроссоверов), следом идет Hyundai Solaris (5299 авто).