Российский рынок новых автомобилей вырос на 15%

Фото: www.jbft.fi
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России продолжают расти. По итогам минувшего месяца официальные дилеры реализовали 152 259 машины — на 15% больше, чем в ноябре прошлого года.
Виктория Базылева

Лидером российского рынка по-прежнему является АВТОВАЗ — новенькими автомобилями LADA в минувшем месяце обзавелись 29 163 человека (+14%). На второй строчке находится KIA, машины которой разошлись тиражом в 16 106 штук (+10%), а на третьей — компания Hyundai, в пользу таких автомобилей сделали выбор 15 284 наших соотечественника (-3%). Замыкают лидерскую пятерку Renault и Volkswagen — дилеры этих марок реализовали 13 373 и 8995 авто соответственно.

Среди моделей самой продаваемой в России остается KIA Rio, владельцами которой в ноябре стали 8180 человек. Тольяттинские Granta и Vesta поменялись местами: «Веста», разошедшаяся тиражом в 8066 автомобилей, поднялась на вторую строчку, а «Гранта» с результатом в 7474 проданные машины, опустилась на третью. На четвертом месте в рейтинге популярности как и прежде находится Hyundai Creta (5758 реализованных кроссоверов), следом идет Hyundai Solaris (5299 авто).

Фото: АвтоВзгляд

В первой десятке также оказались Volkswagen Polo (4906 седанов), Renault Duster (4322 кроссовера), LADA Largus (4276 универсалов), Renault Sandero (3054 хетчбэка) и Renault Logan (2995 седанов). Отечественный псевдокроссовер LADA XRAY по итогам ноября ТОП-10 покинул, откатившись с девятого места аж на семнадцатое. В минувшем месяце дилеры продали 2523 машины.

Отметим также, что по итогам января-ноября российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. За первые одиннадцать месяцев официалы продали 1 430 197 машин.

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8 декабря 2017
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