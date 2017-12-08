Звериный оскал ГИБДД: инспектор ДПС парализовал работу «Скорой помощи»

Фото life.ru
Убийственный по своему цинизму случай произошел в Челябинской области. В городе Коркино инспектор ДПС Даниил Насыпов, обиженный на то, что автомобиль «Скорой помощи», приехавший на вызов, затруднил ему проезд к помойке, стал жестко прессовать медиков, поставив под угрозу жизни их пациентов. При этом гаишник, лишенный, по видимому, не только чувства сострадания к ближним, но и здравого смысла, продемонстрировал полный непрофессионализм, свойственный, впрочем, многим сотрудникам этой службы.
Александр Ростарчук

Как сообщают сами пострадавшие от гаишного произвола медики и очевидцы событий, полицейского возмутила типичная ситуация, когда машина «Скорой помощи», приехавшая на вызов, стоит у подъезда дома пациента, действительно мешая другим водителям. Согласен, что в некоторых случаях подобное поведение «скоропомощных» водителей совершенно неоправданно: подвез бригаду, высадил — и отъезжай в сторонку.

Однако в данном случае шофер действовал четко по закону и инструкциям: дожидался момента, когда врачи проникнут в подъезд. С этим у медиков как раз и возникли проблемы — домофон не работал, и они воспользовались установленной в авто рацией, чтобы связаться с подстанцией. Что, с точки зрения сотрудника ГИБДД, самым возмутительным образом нарушило его права. И он, после словесной перепалки с шофером (в которой, кстати сказать, выражений, по словам докторов, не выбирал) встал на тропу войны. Войны, в которой реально могли пострадать другие люди.

Фото pravo.moe

Так, полицейский последовал за оскорбившей его гаишное величество машиной «Скорой помощи» на подстанцию и стал составлять протокол, инкриминируя водителю пункт 1.15 ПДД, в природе не существующий. А до кучи выписал и штраф на 5000 рублей по ст.12.33 КоАП: «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». При этом, оформляя несуществующие нарушения, служивый около 20 минут(!) препятствовал выезду враче на очередной вызов! И слава Богу, что ожидавший неотложки человек не умер…

Понятно, что такое вольное обращение с законом возможно только в случае, если полицейский полностью уверен в своей полной безнаказанности за любые — самые противоправные — действия. Любопытно, что за нравы царят в этом гаишном подразделении с явного попустительства его руководителей. И каково приходится местным автовладельцам, которых, похоже, местные придорожные полицейские гнобят как хотят. Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что и. о. начальника подразделения отдела ГИБДД МВД России по Коркинскому району Челябинской области Дмитрий Печеркин, комментируя происшествие федеральной радиостанции «Вести ФМ», немедленно встал на защиту подчиненного заявив, что «сотрудником было выявлено административное правонарушение, составлен протокол, а 12 числа состоится комиссия, на которой его рассмотрят».

Фото hospitalization-md.ru

При этом ни первого, ни второго не смущает то обстоятельство, что в данном случае в полную силу работает ст. 2.7 КоАП «Крайняя необходимость», согласно которой «не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред».

Между тем, считают эксперты портала «АвтоВзгляд», инспектор Денис Насыпов не только в полной мере показал россиянам истинное лицо ГИБДД, но и совершил, по сути, уголовное преступление. Мешая медикам работать, он как минимум превысил должностные полномочия, за что может быть наказан по ст. 286 УК РФ — до четырех лет лишения свободы. Может, но скорее всего, зная нравы отечественных силовиков, не будет. А значит рано или поздно очередная «скорая помощь» на очередной вызов не успеет. И доказательством тому — история, случившаяся в соседнем регионе несколько лет назад.

Фото zelenogorsk-online.ru

Тогда, по наущению начальника ГИБДД Свердловской области полковника Демина, был оштрафован водитель «скорой», нарушивший правила парковки, а точнее — помешавший этому полицейскому подъехать к собственному подъезду. Ни г-на Демина, ни проверяющих инцидент коллег из инспекции по личному составу полицейского главка, оправдавших мерзкий поступок, не смутил тот факт, что водитель в той ситуации сделал все, чтобы встать поближе к дому человека, подлежащего госпитализации. Пусть и в нарушение ПДД, но ради самого, уж простите за пафос и высокий стиль, дорогого на свете — человеческого здоровья, а может быть, и жизни.

Защищая честь мундира, российская полиция уже тогда создала опасный прецедент, когда водитель любой «скорой», спешащей на вызов нарушая ПДД, может быть наказан. Плоды круговой полицейской поруки мы и собираем сегодня.

А возвращаясь с челябинскому скандалу справедливости ради заметим, что сотрудник автоинспекции, наказавший водителя «неотложки», полностью отрицает версию медиков, настаивая на том, что, во-первых, никакой необходимости неправильно парковаться у них не было; во-вторых. он был предельно вежлив и, наконец, выезду на очередной вызов не препятствовал (да и вообще не мусор выносил, а с ребенком куда-то спешил). Какой из сторон верить — решать вам, а окончательные выводы, как сообщили редакции портала «АвтоВзгляд» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, последуют после проводящейся сейчас служебной проверки:

– В случае установления вины сотрудника ГИБДД он и его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Административные материалы, составленные в отношении водителя скорой помощи, будут отменены. Обеспечение безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей «Скорой помощи» по-прежнему остается приоритетом в деятельности Госавтоинспекции Челябинской области…

произвол ГАИ, ГИБДД
8 декабря 2017
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