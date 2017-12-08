Звериный оскал ГИБДД: инспектор ДПС парализовал работу «Скорой помощи»

Тогда, по наущению начальника ГИБДД Свердловской области полковника Демина, был оштрафован водитель «скорой», нарушивший правила парковки, а точнее — помешавший этому полицейскому подъехать к собственному подъезду. Ни г-на Демина, ни проверяющих инцидент коллег из инспекции по личному составу полицейского главка, оправдавших мерзкий поступок, не смутил тот факт, что водитель в той ситуации сделал все, чтобы встать поближе к дому человека, подлежащего госпитализации. Пусть и в нарушение ПДД, но ради самого, уж простите за пафос и высокий стиль, дорогого на свете — человеческого здоровья, а может быть, и жизни.

Защищая честь мундира, российская полиция уже тогда создала опасный прецедент, когда водитель любой «скорой», спешащей на вызов нарушая ПДД, может быть наказан. Плоды круговой полицейской поруки мы и собираем сегодня.

А возвращаясь с челябинскому скандалу справедливости ради заметим, что сотрудник автоинспекции, наказавший водителя «неотложки», полностью отрицает версию медиков, настаивая на том, что, во-первых, никакой необходимости неправильно парковаться у них не было; во-вторых. он был предельно вежлив и, наконец, выезду на очередной вызов не препятствовал (да и вообще не мусор выносил, а с ребенком куда-то спешил). Какой из сторон верить — решать вам, а окончательные выводы, как сообщили редакции портала «АвтоВзгляд» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, последуют после проводящейся сейчас служебной проверки:

– В случае установления вины сотрудника ГИБДД он и его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Административные материалы, составленные в отношении водителя скорой помощи, будут отменены. Обеспечение безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей «Скорой помощи» по-прежнему остается приоритетом в деятельности Госавтоинспекции Челябинской области…