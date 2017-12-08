Звериный оскал ГИБДД: инспектор ДПС парализовал работу «Скорой помощи»

Как сообщают сами пострадавшие от гаишного произвола медики и очевидцы событий, полицейского возмутила типичная ситуация, когда машина «Скорой помощи», приехавшая на вызов, стоит у подъезда дома пациента, действительно мешая другим водителям. Согласен, что в некоторых случаях подобное поведение «скоропомощных» водителей совершенно неоправданно: подвез бригаду, высадил — и отъезжай в сторонку.
Однако в данном случае шофер действовал четко по закону и инструкциям: дожидался момента, когда врачи проникнут в подъезд. С этим у медиков как раз и возникли проблемы — домофон не работал, и они воспользовались установленной в авто рацией, чтобы связаться с подстанцией. Что, с точки зрения сотрудника ГИБДД, самым возмутительным образом нарушило его права. И он, после словесной перепалки с шофером (в которой, кстати сказать, выражений, по словам докторов, не выбирал) встал на тропу войны. Войны, в которой реально могли пострадать другие люди.