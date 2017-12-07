Лучшие автомобили в России дешевле 1 000 000 рублей

За полгода, минувшие со времен публикации прошлого обзора, в пятерке лидеров никаких перемещений не было — разве что часть их немного подорожала. В нее по-прежнему входят машины разных производителей и двух разных классов. А вот в десятке кое-что изменилось. KIA Cerato поменялась местами с KIA Soul, откатившись на восьмое место. Стартовая цена Volkswagen Jetta достигла 1 042 000 рублей со всеми вытекающими отсюда последствиями, и ее отбытие позволило вмешаться в борьбу за последние места рейтинга Toyota Corolla.
Hyundai Creta, от 799 900 рублей
Менее, чем за полтора года своего существования автомобиль уже уже сумел завоевать пятое место среди всех моделей, продающихся в России, и первое среди кроссоверов. С июня базовая версия «Креты» подорожала на 10 000 рублей. Впрочем, ее цена сильно попахивает маркетинговоым демпингом, поскольку следующая комплектация стоит уже сразу 904 900 рублей. По популярности топовая версия Travel обогнала прежнюю любимицу наших соотечественников — Comfort, за которую просили 1 179 900 целковых. Новая фаворитка также оснащается двухлитровым двигателем мощностью 149,6 л. с., автоматической коробкой и полным приводом и стоит заметно дороже — 1 229 900 рублей.
Renault Kaptur, от 879 000 рублей
«Француз» появился в российских шоу-румах чуть раньше, чем его корейский конкурент: продажи стартовали с июня прошлого года. Он не продемонстрировал столь же эффектного взлета, но своими успехами вполне может гордиться: 12 место в общем зачете и пятое среди кроссоверов, если считать LADA XRAY и не считать Chevrolet Niva. Прайс-лист на базовую машину не изменялся аж с прошлой зимы. Клиенты по-прежнему предпочитают покупать комплектацию Style. Их симпатии примерно в равных долях распределяются между двумя версиями: с 1,6-литровым мотором мощностью 114 сил, вариатором и передним приводом, а также полноприводным вариантом с двухлитровым 143-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом». Цены подросли на 15 тысяч — соответственно до 1 064 990 и 1 194 990 рублей.
Skoda Octavia, от 964 000 рублей
Нахальные новички оттеснили заслуженный лифтбэк на третью позицию и никак не дают ему отыграться. А между прочим, автомобиль может похвастаться не только взвешенной ценой, но и вместительным багажным отсеком, который по грузовместимости может поспорить с иным универсалом. Базовая комплектация, получившая, наконец, аудиосистему и кондиционер, с начала лета подорожала на 24 тысячи. Вкусы клиентов чешской компании за истекший период не поменялись. Они по-прежнему любят Ambition, вооруженный 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л. с. и шестиступенчатым классическим «автоматом». Даже несмотря на то, что заплатить за него придется на целых 2 тысячи больше — 1 141 000 рублей.
KIA cee’d, от 824 900 рублей
По сравнению с июнем самая дешевая версия нынче подорожала на пять тысяч. Не много, конечно, но дело-то в принципе. Самой продаваемой по-прежнему остается пятидверный хетчбэк в версии Luxe с 1,6-литровым 130-сильным мотором и шестиступенчатым автоматом. Следом за ней с возросшим отрывом следует Comfort в той же конфигурации. За них придется выложить также на пять тысяч больше 1 019 900 за «Люкс» и 964 000 рублей за Комфорт'. Трехдверки и универсалы вместе обеспечивают менее полочины объема продаж модели.
Ford Focus, от 834 000 рублей
Замыкает пятерку самых продаваемых авто по цене от 750 000 до 1 000 000 рублей автомобиль, который долгое время служил образцом для подражания всем бюджетным легковушкам. В общем зачете он занимает место в начале третьего десятка. Странно, ведь и по дизайну, и по потребительским качествам машина с каждым обновлением становится все лучше. С начала лета машина не подорожала. Более того, на нее в настоящее время действует скиддка в размере 65 000 рублей. Самой популярной версией опять, как и год назад, стала «универсальная», отобравшая лавры у временно потеснившего ее хетчбэка. Чаще всего в России покупают SYNC Edition c 105-сильным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой передач. Цена такой версии — 991 000 рублей, или 926 000 целковых с учетом скидки.
Также в десятке
В ТОП-10 самых продаваемых автомобилей, базовые версии которых стоят до 1 000 000 рублей, вошли Nissan Terrano (от 930 000 рублей), KIA Soul (от 891 900 рублей), KIA Cerato (от 974 900 рублей), Ford EcoSport (от 930 000 рублей) и Toyota Corolla (от 933 000 рублей).