Лучшие автомобили в России дешевле 1 000 000 рублей

Ford Focus, от 834 000 рублей

Замыкает пятерку самых продаваемых авто по цене от 750 000 до 1 000 000 рублей автомобиль, который долгое время служил образцом для подражания всем бюджетным легковушкам. В общем зачете он занимает место в начале третьего десятка. Странно, ведь и по дизайну, и по потребительским качествам машина с каждым обновлением становится все лучше. С начала лета машина не подорожала. Более того, на нее в настоящее время действует скиддка в размере 65 000 рублей. Самой популярной версией опять, как и год назад, стала «универсальная», отобравшая лавры у временно потеснившего ее хетчбэка. Чаще всего в России покупают SYNC Edition c 105-сильным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой передач. Цена такой версии — 991 000 рублей, или 926 000 целковых с учетом скидки.