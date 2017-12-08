В Россию приедет дизельный внедорожник Foton Sauvana

Российские продажи рамного внедорожника Foton Sauvana стартовали в марте нынешнего года. Несмотря на то, что этот сравнительно недорогой автомобиль оснащается силовыми агрегатами, произведенными за пределами Китая (коробки передач — ZF и Aisin, раздатка — Borg Warnen, задний мост — Dana), наши сограждане относятся к нему с недоверием. За период с марта по сентябрь этот вездеход разошелся скромным тиражом всего в 170 машин.

В надежде нарастить объемы продаж Foton собирается привезти к нам и дизельную модификацию Sauvana. Впрочем, об этом представители компании говорили еще в конце минувшего года. Тогда, напомним, они обещали россиянам дизельный внедорожник ко второй половине 2017-го. Но год подходит к концу, а машин в шоу-румах до сих пор нет.

Теперь же пресс-служба Foton сообщает, что поставки Sauvana, работающей на тяжелом топливе, начнутся в следующем году. Когда именно — пока неизвестно. Автомобиль получит тот же 2,8-литровый мотор, который приводит в движение пикап Tunland. Правда, для внедорожника его мощность увеличат со 163 до 177 л. с. Коробку передач установят автоматическую, привод — подключаемый полный.