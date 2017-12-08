В Россию приедет дизельный внедорожник Foton Sauvana

Фото: Foton
Компания Foton рассматривает возможность вывода на российский рынок дизельной модификации внедорожника Sauvana. Кроме того, китайцы подумывают о том, чтобы привезти в нашу страну минивэн Gratour.
Виктория Базылева

Российские продажи рамного внедорожника Foton Sauvana стартовали в марте нынешнего года. Несмотря на то, что этот сравнительно недорогой автомобиль оснащается силовыми агрегатами, произведенными за пределами Китая (коробки передач — ZF и Aisin, раздатка — Borg Warnen, задний мост — Dana), наши сограждане относятся к нему с недоверием. За период с марта по сентябрь этот вездеход разошелся скромным тиражом всего в 170 машин.

В надежде нарастить объемы продаж Foton собирается привезти к нам и дизельную модификацию Sauvana. Впрочем, об этом представители компании говорили еще в конце минувшего года. Тогда, напомним, они обещали россиянам дизельный внедорожник ко второй половине 2017-го. Но год подходит к концу, а машин в шоу-румах до сих пор нет.

Теперь же пресс-служба Foton сообщает, что поставки Sauvana, работающей на тяжелом топливе, начнутся в следующем году. Когда именно — пока неизвестно. Автомобиль получит тот же 2,8-литровый мотор, который приводит в движение пикап Tunland. Правда, для внедорожника его мощность увеличат со 163 до 177 л. с. Коробку передач установят автоматическую, привод — подключаемый полный.

Фото: Foton

В следующем году модельный ряд Foton в России может пополниться и минивэном Gratour. Эти автомобили будут продаваться в четырех модификациях с разными размерами кузова. В моторную линейку войдут 1,5-литровые атмосферные и турбированные двигатели мощностью от 115 до 150 л. с. Коробки передач — пятиступенчатые «механика» и «автомат». Другой информации на сегодняшний день нет.

– Спецификации для России пока не утверждены и находятся в стадии рассмотрения, — говорится в сообщении пресс-службы Foton. А значит и минивэны появятся в автосалонах еще очень не скоро. Если, конечно, вообще появятся.

Напомним, что премьера Gratour состоялась на Шанхайском моторшоу весной нынешнего года. Помимо минивэна китайцы показали микроавтобус Toano. Эта модель также может приехать в Россию — по крайней мере полгода назад представители Foton говорили, что такая возможность существует. Но даже если это и случится, то вероятнее всего, не раньше 2019 года.

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8 декабря 2017
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