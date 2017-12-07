Почему в дальнюю дорогу на кроссовере лучше не ехать

Фото: Вячеслав Василенко
Не обязательно быть автоэкспертом, чтобы понимать какая машина идеально подойдет для путешествий большой компанией и вояжей с детьми. Конечно же, минивэн. И вот почему.
Вячеслав Василенко

Жаль, что в России этот сегмент практически не пользуется популярностью — доля минивэнов на нашем рынке составляет менее 1% — а зря. Ведь лучшего с эксплуатационной точки зрения, вместительного и удобно трансформируемого семиместного автомобиля не найти.

Ребята, да ни один кроссовер, пусть даже и самый большой, не заменит вам самый настоящий легковой автобус. Во-первых, это не просто «бус», а целая квартира на колесах со столиком, поворотными креслами и домашним кинотеатром. Во-вторых, места в ней — хоть в футбол играй. И, наконец, в отличие от кроссоверов и внедорожников, вэн напрочь лишен эффекта этажерки, а это значит, что ни о кренах, ни о сносе с траектории и уж тем более о заваливании на бок речи быть не может.

Фото: Вячеслав Василенко

Во всяком случае, это в полной мере касается надежного, практичного и комфортабельного Volkswagen Multivan — единственного в своем сегменте автомобиля, позволяющего водителю и переднему пассажиру попадать в салон, не выходя из «кабины».

Кстати, недавно «Мультик» обзавелся новой версией, выдержанной в стиле легендарного автобуса Bulli — одного из самых узнаваемых символов эпохи хиппи, созданного в 1949 году. Внешний облик Volkswagen Multivan Bulli выдержан в классическом ретро-стиле с двухцветной окраской кузова и оригинальными хромированными колпаками. Не обошлось и без модных шильдиков, указывающих на принадлежность авто к эксклюзивному изданию.

  • Фото: Вячеслав Василенко
  • Фото: Вячеслав Василенко

Свежая версия основана на комплектации Highline, но с некоторыми дополнениями. Например, здесь иная контрастная отделка салона, а столик теперь эргономично убирается в боковую панель. Кроме того, легким движением руки стационарное сиденье можно превратить в оригинальное детское кресло. Стильно, комфортно и удобно.

А что еще нужно в дальней поездке? Ах да, экономичный, а вместе с тем весьма задорный дизельный двигатель. Именно такой, как в Multivan, чьи 180 «лошадок» позволяют резво стартовать с места и без труда совершать маневры на скоростях.

На этом автомобиле экипаж портала «АвтоВзгляд» и радио «Шансон» отправляется в большое рождественское путешествие по Европе. Мы проедем пять стран за пять дней, в общей сложности преодолев свыше 2500 километров. Хотите окунуться в атмосферу новогодней сказки — читайте обзоры в нашей специальной рубрике «Спецпроект».

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7 декабря 2017
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