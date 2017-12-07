Почему в дальнюю дорогу на кроссовере лучше не ехать

Жаль, что в России этот сегмент практически не пользуется популярностью — доля минивэнов на нашем рынке составляет менее 1% — а зря. Ведь лучшего с эксплуатационной точки зрения, вместительного и удобно трансформируемого семиместного автомобиля не найти.

Ребята, да ни один кроссовер, пусть даже и самый большой, не заменит вам самый настоящий легковой автобус. Во-первых, это не просто «бус», а целая квартира на колесах со столиком, поворотными креслами и домашним кинотеатром. Во-вторых, места в ней — хоть в футбол играй. И, наконец, в отличие от кроссоверов и внедорожников, вэн напрочь лишен эффекта этажерки, а это значит, что ни о кренах, ни о сносе с траектории и уж тем более о заваливании на бок речи быть не может.