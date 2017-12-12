В России разрешили поворачивать направо «на красный»

Утверждена новая редакция стандарта дорожных знаков. Она будет действовать, как минимум, до 2020 года. Главное нововведение — появление знака, разрешающего на перекрестке поворот направо при запрещающем сигнале светофора.
Максим Строкер

Стало известно об утверждении нового государственного стандарта дорожных знаков. Чиновники называют его временным, однако действовать он будет еще, как минимум, три года — до осени 2020 года. Самым радикальным нововведением в привычный глазу отечественного водителя набор дорожных знаков станет появление знака, разрешающего при красном сигнале светофора поворот направо в случае, когда этот маневр не помешает переходящим дорогу пешеходам. Напомним, что несколько лет назад этот аналог постоянно горящей зеленой «стрелочки направо» в качестве эксперимента появился на некоторых регулируемых перекрестках столицы.

По его окончании власти признали опыт удачным, но о дальнейшем распространении подобной практики ничего не было слышно до самого последнего времени. И вот теперь Росстандарт одобрил появление таких дорожных знаков. Но это не означает, что они теперь появятся на каждом перекрестке. Принимать решение об установке таких разрешающих знаков, как и всегда, будут ГИБДД и представители местных властей.

Следующим нововведением в области дорожных указателей стало появление знака «Запрет въезда на перекресток в случае затора». Предполагается, что их будут устанавливать там, где на перекрестке нанесена желтая «вафельная» разметка. Принципиально — ничего нового. ПДД и так запрещают выезд на уже занятый машинами перекресток или если сразу за ним образовался затор.

focus.de

Новый знак, фактически, будет стоять там, где установят камеры автоматической фиксации, настроенные штрафовать за выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, в новый стандарт дорожных указателей внесен знак «Диагональный пешеходный переход», для обозначения «зебр» такого типа. Характерно, что тут же появился знак «Выделенная трамвайная полоса». Скорее всего, его ввели для того, чтобы организовать возможность штрафовать водителей за выезд еще и на эту «выделенку». Сейчас, напомним, штраф за выезд на трамвайные пути, отделенные сплошной линией разметки, наказывается штрафом 500 рублей, тогда как поездка по «выделенке», например в столице, обойдется в 3000 рублей штрафа.

Помимо этих изменений, в стандартах дорожных знаков и разметки появились новые изображения для «Направления движения по полосе», «Начала полосы», «Конца полосы» и «Перестроения на параллельную проезжую часть». Теперь, также, можно будет прямо на самом дорожном знаке указывать ту информацию, которую до сих пор полагалось размещать на дополнительных табличках, располагавшихся обычно под ним. Стоит также отметить, что отныне на дорожных знаках появятся «сезонные оговорки» их действия, как это принято в Европе. Там, к примеру, если на знаке ограничения скорости нарисована «дождевая тучка», это значит, что знак действует только в сырую погоду.

штрафы, ПДД
12 декабря 2017
424
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы