В России разрешили поворачивать направо «на красный»

Стало известно об утверждении нового государственного стандарта дорожных знаков. Чиновники называют его временным, однако действовать он будет еще, как минимум, три года — до осени 2020 года. Самым радикальным нововведением в привычный глазу отечественного водителя набор дорожных знаков станет появление знака, разрешающего при красном сигнале светофора поворот направо в случае, когда этот маневр не помешает переходящим дорогу пешеходам. Напомним, что несколько лет назад этот аналог постоянно горящей зеленой «стрелочки направо» в качестве эксперимента появился на некоторых регулируемых перекрестках столицы.

По его окончании власти признали опыт удачным, но о дальнейшем распространении подобной практики ничего не было слышно до самого последнего времени. И вот теперь Росстандарт одобрил появление таких дорожных знаков. Но это не означает, что они теперь появятся на каждом перекрестке. Принимать решение об установке таких разрешающих знаков, как и всегда, будут ГИБДД и представители местных властей.

Следующим нововведением в области дорожных указателей стало появление знака «Запрет въезда на перекресток в случае затора». Предполагается, что их будут устанавливать там, где на перекрестке нанесена желтая «вафельная» разметка. Принципиально — ничего нового. ПДД и так запрещают выезд на уже занятый машинами перекресток или если сразу за ним образовался затор.