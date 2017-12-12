Skoda готовит для России несколько новинок

Фото: Skoda
Представители компании Skoda рассказали о новых автомобилях, которые появятся на нашем авторынке в следующем году. Среди них — кроссовер Kodiaq российской сборки, а также лифтбэки Rapid и Octavia специальной серии.
Виктория Базылева

Skoda наладит производство кроссовера Kodiaq по полному циклу на предприятии «Группы ГАЗ» в первом квартале 2018 года. По предварительным подсчетам, годовой объем продаж модели благодаря локализации составит порядка 30 000 машин. Первые кроссоверы Skoda Kodiaq российской сборки поступят в шоу-румы официальных дилеров в апреле следующего года. Впрочем, об этом портал «АвтоВзгляд» писал еще в сентябре.

Как только модель встанет на конвейер нижегородского завода, появятся новые, более доступные модификации. В том числе и версия с системой переднего привода, которая на сегодняшний день у нас не продается. Кроме того, есть шанс, что Skoda перепишет прайс-листы и на существующие модификации — они могут стать дешевле за счет сокращения расходов на логистику и растаможку.

Фото: Skoda

В августе начнутся продажи Skoda Kodiaq спецсерий Hockey Edition. Как и все остальные модели в «хоккейной» версии, кроссовер получит, вероятнее всего, лишь незначительные визуальные изменения. К примеру, обзаведется наклейками на кузове, декоративными накладками на пороги, оригинальной обивкой сидений и дополнительными опциями. Какими именно — производитель сообщит ближе к старту продаж.

По данным агентства «Автостат», в августе дилеры Skoda начнут продавать лифтбэки Rapid и Octavia особой серии. Что за особая серия и в чем ее отличительные особенности — пока неизвестно. Эта информация, очевидно, также появится ближе к середине следующего года.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, кроссоверы
12 декабря 2017
171