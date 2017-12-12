Skoda готовит для России несколько новинок

Skoda наладит производство кроссовера Kodiaq по полному циклу на предприятии «Группы ГАЗ» в первом квартале 2018 года. По предварительным подсчетам, годовой объем продаж модели благодаря локализации составит порядка 30 000 машин. Первые кроссоверы Skoda Kodiaq российской сборки поступят в шоу-румы официальных дилеров в апреле следующего года. Впрочем, об этом портал «АвтоВзгляд» писал еще в сентябре.

Как только модель встанет на конвейер нижегородского завода, появятся новые, более доступные модификации. В том числе и версия с системой переднего привода, которая на сегодняшний день у нас не продается. Кроме того, есть шанс, что Skoda перепишет прайс-листы и на существующие модификации — они могут стать дешевле за счет сокращения расходов на логистику и растаможку.