Правительство готовит резкое повышение цен на машины

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает правительству страны увеличить со следующего года утилизационный сбор на легковые автомобили на 87—125%. При этом внятной мотивации столь резкого роста тарифов не предоставляет.
Алексей Батушенко

Между тем, повышение ставок вызовет значительное подорожание всех без исключения транспортных средств — и грузовых, и легковых; и собранных за границей, и построенных у нас. И самое обидное, что цены на последние вырастут даже несмотря на то, что их производители утилизационный сбор, если по гамбургскому счету, не платят! Однако его повышение станет для автоторговцкв отличным поводом задрать свои прайс-листы. Напомним, что утилизационный сбор выплачивают государству все без исключения автостроители за каждую машину, попадающую в продажу на российском рынке. Эти деньги, вроде как, потом идут на оплату утилизации отбегавших свое этих машин.

Причем, повторимся, это касается как ввозимых в нашу страну авто, так и собираемых на отечественных автозаводах. Но! Компаниям, которые производят авто в России, бюджет выплачивает промышленные субсидии, которые, в целом, компенсируют их «утилизационные» затраты. То есть, по идее, автоимпортерам приходится переплачивать лишнего лишь за модели, ввозимые в страну из-за границы. Эти свои потери они потом закладывают в розничные цены, перекладывая их, в конечном счете, на покупателя. Таким образом компенсируется снижение таможенных пошлин на импорт автомобилей, которое Россия постепенно ведет в рамках ВТО.

Утилизационный сбор, напомним, был введен в 2012 году, а в 2016 увеличился — это событие совпало с очередным снижением ввозных пошлин. Этот «оброк» зависит от объема двигателя. На данный момент он равен 44 200 рублей за машину с мотором объемом 1—2 литра, 84 400 рублей за авто с двигателем 2—3 литра, 114 600 рублей — за мотор 3—3,5 литра и 181 600 рублей — за легковушку с движком объемом более 3,5 литра. Если планы Минпромторга воплотятся в жизнь, утилизационные сборы вырастут, в среднем, вдвое. Это повышение, само собой, обернется повышением цен на импортируемые модели машин на аналогичную величину. Но зная манеры российского автобизнса, под шумок поднимутся цены и на производимые в России модели, которые, по идее, тут совсем не при чем.

При этом дилеры будут вздыхать, косить глазками, разводить ручками и кивать на государство — мол, все оно виновато. На самом деле, никакие утилизационные сборы не повышают розничные цены на машины так, как это делают сами автопроизводители просто «потому, что очень деньги нужны». Наглядный пример этого утверждения — такой бюджетный «китаец», как Lifan. У марки, в отличие от большинства других брендов, нет собственного завода в России, поэтому утилизационную «кашу» он хлебает большой ложкой. Так вот, модель Lifan Х50 появилась на нашем рынке в 2015 году по цене от 500 000 рублей за базовую комплектацию.

Доллар тогда стоил примерно столько же, сколько и сейчас, инфляция снизилась чуть ли не до нуля, однако на данный момент «базовый» Lifan Х50 стоит на 120 000 рублей больше — 620 000 рублей. Для справки: утилизационный сбор на эту машину составляет сейчас 44 200 рублей. То есть почти втрое меньше, чем сумма, на которую китайцы «тихой сапой» за два года подняли цену на Lifan Х50. А если утилизационные отчисления вырастут вдвое, то есть примерно до 85 000 рублей за машину, это вызовет еще один скачок цен.

И если ползучее, непрерывное подорожание в последние годы идет у всех марок фронтально в режиме нон-стоп, то резкое повышение утилизационного сбора даст автопроизводителям повод взвинтить цены уже без стеснений. И уж где где, а в Минпромторге о жлобских повадках отечественного бизнеса должно быть известно лучше всех. Но это не мешает ведомству планировать единовременное повышение цен на отечественном авторынке. Момент для этого выбран крайне «удачный»: только-только автопродажи в России начали выходить из многолетнего пике, а тут такой удар поддых. У «дорогих россиян» денег на покупку машин за последнее время прибавилось не особо, поэтому такая новость их тоже обязательно «порадует».

автоправо, автопродажи, авторынок, автозаводы, транспортный налог, автосалоны
11 декабря 2017
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