Правительство готовит резкое повышение цен на машины

Между тем, повышение ставок вызовет значительное подорожание всех без исключения транспортных средств — и грузовых, и легковых; и собранных за границей, и построенных у нас. И самое обидное, что цены на последние вырастут даже несмотря на то, что их производители утилизационный сбор, если по гамбургскому счету, не платят! Однако его повышение станет для автоторговцкв отличным поводом задрать свои прайс-листы. Напомним, что утилизационный сбор выплачивают государству все без исключения автостроители за каждую машину, попадающую в продажу на российском рынке. Эти деньги, вроде как, потом идут на оплату утилизации отбегавших свое этих машин.

Причем, повторимся, это касается как ввозимых в нашу страну авто, так и собираемых на отечественных автозаводах. Но! Компаниям, которые производят авто в России, бюджет выплачивает промышленные субсидии, которые, в целом, компенсируют их «утилизационные» затраты. То есть, по идее, автоимпортерам приходится переплачивать лишнего лишь за модели, ввозимые в страну из-за границы. Эти свои потери они потом закладывают в розничные цены, перекладывая их, в конечном счете, на покупателя. Таким образом компенсируется снижение таможенных пошлин на импорт автомобилей, которое Россия постепенно ведет в рамках ВТО.