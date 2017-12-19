Объявлены российские цены на новый кроссовер Changan CS75

Сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который необходим для реализации автомобиля на территории России, новый Changan CS75 получил еще в декабре прошлого года. Однако продажи «внедорожника на все случаи жизни», как его позиционируют сами китайцы, до сих пор не начались. Похоже, новинка выйдет на российский рынок совсем скоро. По крайней мере на официальном сайте производителя уже появилась его стартовая цена — 1 211 660 рублей.

Судя по информации, размещенной на ресурсе, Changan CS75 будет продаваться у нас в двух модификациях с 1,8-литровым 163-сильным турбомотором, шестиступенчатой автоматической коробкой передач, передним или полным приводом. В сертификате ОТТС, опубликованном на Росстандарте, также говорилось о двухлитровом 148-сильном атмосфернике. Вероятно, машины с этим двигателем появятся у дилеров чуть позже.