Объявлены российские цены на новый кроссовер Changan CS75

Фото: kuwait.yallamotor.com
На российском сайте компании Changan появились цены на новый кроссовер CS75. Обзавестись китайской новинкой можно, заплатив от 1 211 660 рублей.
Виктория Базылева

Сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), который необходим для реализации автомобиля на территории России, новый Changan CS75 получил еще в декабре прошлого года. Однако продажи «внедорожника на все случаи жизни», как его позиционируют сами китайцы, до сих пор не начались. Похоже, новинка выйдет на российский рынок совсем скоро. По крайней мере на официальном сайте производителя уже появилась его стартовая цена — 1 211 660 рублей.

Судя по информации, размещенной на ресурсе, Changan CS75 будет продаваться у нас в двух модификациях с 1,8-литровым 163-сильным турбомотором, шестиступенчатой автоматической коробкой передач, передним или полным приводом. В сертификате ОТТС, опубликованном на Росстандарте, также говорилось о двухлитровом 148-сильном атмосфернике. Вероятно, машины с этим двигателем появятся у дилеров чуть позже.

Фото: kuwait.yallamotor.com

В списке оснащения кроссовера значатся электропривод и обогрев зеркал, фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер и даже люк в крыше. Кроме того, машину укомплектовали парктрониками, датчиком контроля давления в шинах, мультимедийным комплексом с функциями синхронизации со смартфонами и модулем Bluetooth.

Смогут ли китайцы укрепить свои позиции на российском рынке за счет CS75, покажет время. Пока же дела у Changan идут не особо хорошо. По итогам первых одиннадцати месяцев года в пользу машин этой марки сделали выбор всего 1278 наших сограждан. Да, автомобили продаются. Но до той же Chery, которая реализовала за аналогичный период 5296 авто, «Чангану» еще очень далеко.

Остается лишь добавить, что на сегодняшний день модельный ряд Changan представлен одним-единственным кроссовером CS35. Седаны Eado и Raeton покинули российский рынок.

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19 декабря 2017
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