Почему у UAZ Patriot прямо на ходу отваливаются колеса

Фото: АвтоВзгляд
В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился очередной несчастливый обладатель внедорожника UAZ Patriot, чудом оставшийся в живых после того, как у машины оторвалось колесо. Кроме того, у гарантийного авто подтекал топливный бак и не работала коробка передач. Но и это еще не все.
Вячеслав Василенко

Если после нашего вступления вы все еще не упали в обморок и продолжаете читать эти строки, то наберитесь терпения и сил. А еще лучше сядьте, если стоите. Дело в том, что у владельца пресловутого «Патриота», приобретенного им в 2015 году в комплектации Limited, во время маневрирования на парковке в буквальном смысле оторвалось заднее колесо.

Выражаясь техническим языком, произошел обрыв рукава полуоси, или иначе говоря, колесо попросту выехало из моста. Страшно представить, что могло бы случиться, если подобное произошло на скорости. Мало того, что погибнуть имели шанс находившиеся в автомобиле люди, так еще и покалечиться могли другие участники дорожного движения. «Поймать» собой бессистемно летящее колесо или саму машину — не пожелаешь даже врагу.

Фото: АвтоВзгляд

Для тех, кто уже принял валокордин, продолжим. За год эксплуатации собственник трехколесного UAZ Patriot практически не вылазил из сервисного центра. То его беспокоили попадающая в салон вода после дождя, то отказ работы повторителей поворота, то западающая кнопка-фиксатор стояночного тормоза.

На фоне того, о чем мы расскажем дальше, про мелочи вроде болтающегося брызговика и чрезмерно быстро покрывающегося ржавчиной лакокрасочного покрытия можно было бы даже и не упоминать. Оказывается, с риском для жизни хозяин «Патриота» ездил на своем авто с подтекающим топливным баком и течью масла из коробки передач, которая периодически отказывалась включать первую и заднюю «скорости». Вот ведь и правда в рубашке родился человек!

Фото: АвтоВзгляд

Перекрестившись в очередной раз, владелец написал производителю откровенно небезопасного автомобиля претензию. По факту обращения завод-изготовитель даже инициировал экспертизу, признав некоторые дефекты, в том числе лакокрасочного покрытия разных узлов, эксплуатационными. А обрыв рукава почему-то даже и не заметил, как и не счел целесообразным провести исследование заднего моста и других деталей на предмет возможных конструктивных недостатков.

В итоге собственнику гарантийной машины ничего другого не оставалось, как подать исковое заявление в суд. Разбирательство по делу состоится в середине января. Портал «АвтоВзгляд» следит за развитием событий. Владельцам же UAZ Patriot рекомендуем следить за техническим состоянием своих «железных коней», раз уж об этом не позаботился сам автостроитель.

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26 декабря 2017
1987


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