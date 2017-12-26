Почему у UAZ Patriot прямо на ходу отваливаются колеса

Если после нашего вступления вы все еще не упали в обморок и продолжаете читать эти строки, то наберитесь терпения и сил. А еще лучше сядьте, если стоите. Дело в том, что у владельца пресловутого «Патриота», приобретенного им в 2015 году в комплектации Limited, во время маневрирования на парковке в буквальном смысле оторвалось заднее колесо.

Выражаясь техническим языком, произошел обрыв рукава полуоси, или иначе говоря, колесо попросту выехало из моста. Страшно представить, что могло бы случиться, если подобное произошло на скорости. Мало того, что погибнуть имели шанс находившиеся в автомобиле люди, так еще и покалечиться могли другие участники дорожного движения. «Поймать» собой бессистемно летящее колесо или саму машину — не пожелаешь даже врагу.