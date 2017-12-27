Dongfeng Motor расширяет модельный ряд в России

Бюджетный седан DFM A30 показали российским автомобилистам на Московском моторшоу в 2016 году. Новинка должна была появиться у дилеров, как только производитель укомплектует машины системой ЭРА-ГЛОНАСС. Похоже, проблему так до сих пор и не решили, раз старт продаж отложили на будущий год. Кроме того, в 2018-м на рынок выйдут еще две новые модели, сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на пресс-службу марки. Речь идет о кросс-хетчбэке, как его позиционируют сами китайцы, DFM AX3 и кроссовере DFM AX4.

Напомним, что на сегодняшний день Dongfeng Motor реализует в нашей стране высокий хетчбэк DFM H30 Cross и кроссовер DFM AX7. Нельзя сказать, что дела китайцев идут в России хорошо — по итогам первых одиннадцати месяцев 2017-го продажи сократились на 34% до 716 машин. Очевидно, в компании рассчитывают, что расширение модельного ряда будет способствовать укреплению позиций производителя, который в настоящее время располагается лишь на четвертом месте среди всех марок из КНР. Впрочем, осуществить это не так просто, ведь конкуренты тоже не дремлют. Нынешний лидер Lifan, к примеру, привезет в следующем году к нам новый кроссовер, а Chery, занимающая вторую строчку рейтинга — сразу две новинки сегмента SUV.