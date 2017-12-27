Dongfeng Motor расширяет модельный ряд в России

Фото: auto.sina.cn
В будущем году модельный ряд Dongfeng Motor пополнится сразу четырьмя относительно новыми автомобилями. Китайцы привезут в нашу страну семиместный DFM 580, недорогой седан DFM A30, высокий хетчбэк DFM AX3 и кроссовер DFM AX4.
Виктория Базылева

О своих намерениях вывести на российский рынок новый семиместный кроссовер DFM 580, дебютировавший на прошедшем Шанхайском автосалоне, представители марки объявили еще весной уходящего года. Вот только даже ориентировочных сроков начала продаж китайцы называть не стали. Никаких дат Dongfeng не раскрывает и сейчас, обещая лишь, что в автосалоны SUV поступит в следующем году.

В моторную гамму DFM 580 входят два бензиновых мотора — 132-сильный атмосферник и 150-сильный двигатель с наддувом. С ними работают пяти- или шестиступенчатые механические коробки. Кроме того, предлагаются модификации с вариатором. О том, какими силовыми агрегатами будет оснащаться кроссовер, ориентированный на наш рынок, пока ничего не сообщается.

Фото: Dongfeng Motor

Бюджетный седан DFM A30 показали российским автомобилистам на Московском моторшоу в 2016 году. Новинка должна была появиться у дилеров, как только производитель укомплектует машины системой ЭРА-ГЛОНАСС. Похоже, проблему так до сих пор и не решили, раз старт продаж отложили на будущий год. Кроме того, в 2018-м на рынок выйдут еще две новые модели, сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на пресс-службу марки. Речь идет о кросс-хетчбэке, как его позиционируют сами китайцы, DFM AX3 и кроссовере DFM AX4.

Напомним, что на сегодняшний день Dongfeng Motor реализует в нашей стране высокий хетчбэк DFM H30 Cross и кроссовер DFM AX7. Нельзя сказать, что дела китайцев идут в России хорошо — по итогам первых одиннадцати месяцев 2017-го продажи сократились на 34% до 716 машин. Очевидно, в компании рассчитывают, что расширение модельного ряда будет способствовать укреплению позиций производителя, который в настоящее время располагается лишь на четвертом месте среди всех марок из КНР. Впрочем, осуществить это не так просто, ведь конкуренты тоже не дремлют. Нынешний лидер Lifan, к примеру, привезет в следующем году к нам новый кроссовер, а Chery, занимающая вторую строчку рейтинга — сразу две новинки сегмента SUV.

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27 декабря 2017
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