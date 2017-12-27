Dongfeng Motor расширяет модельный ряд в России

О своих намерениях вывести на российский рынок новый семиместный кроссовер DFM 580, дебютировавший на прошедшем Шанхайском автосалоне, представители марки объявили еще весной уходящего года. Вот только даже ориентировочных сроков начала продаж китайцы называть не стали. Никаких дат Dongfeng не раскрывает и сейчас, обещая лишь, что в автосалоны SUV поступит в следующем году.
В моторную гамму DFM 580 входят два бензиновых мотора — 132-сильный атмосферник и 150-сильный двигатель с наддувом. С ними работают пяти- или шестиступенчатые механические коробки. Кроме того, предлагаются модификации с вариатором. О том, какими силовыми агрегатами будет оснащаться кроссовер, ориентированный на наш рынок, пока ничего не сообщается.