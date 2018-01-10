АВТОВАЗ остается лидером продаж благодаря своей агрессивной ценовой политике

Понятно, что немаловажную роль в успехах марки играет и ее ценовая политика. Да, машины LADA дорожают, как и авто других производителей. Но, как заявил сегодня исполнительный вице-президент АВТОВАЗА по продажам и маркетингу Ян Птачек, компания ведет агрессивную ценовую политику в том смысле, что цены на вазовские авто растут гораздо меньше и реже, чем у конкурентов.

Кроме того, подчеркивают в Тольятти, на успешные прошлогодние продажи и LADA, и других автопроизводителей, представленных в нашей стране, серьезное влияние оказали такие факторы, как отложенный «благодаря» кризису спрос; продолжающееся старение автопарка, чей средний возраст зашкаливает за 12 лет, и эффективные программы господдержки.

И по мнению г-на Птачека, все эти факторы продолжат влиять на рынок и в наступившем году, в результате чего он продолжит свой рост минимум на 10%. И на этой волне АВТОВАЗ планирует как минимум сохранить свою долю, а в идеале — увеличить ее.