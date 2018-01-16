Утилизационный сбор на автомобили увеличится почти вдвое

Утилизационные сборы появились в России после вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Поначалу средства взимались лишь с импортеров, однако после иска нескольких компаний в суд ВТО, утильсбор распространили на все машины, независимо от того, где они выпускаются.
В конце минувшего года Министерство промышленности и торговли РФ доработало проект увеличения ставок утильсбора. Изначально предполагалось, что в 2018-м они повысятся на 87—125% для легковых автомобилей. Некоторое время спустя вице-премьер Аркадий Дворкович пообщал, что рост утильсбора не превысит 15%, однако по последним данным, ставки поднимутся на 16—90%.