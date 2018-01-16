Утилизационный сбор на автомобили увеличится почти вдвое

Фото: www.thecoarseenvelope.com
Вице-премьер Аркадий Дворкович ранее заявил, что утилизационный сбор на автомобили будет увеличен в нынешнем году не более, чем на 15%. Однако согласно протоколу последнего совещания, ставки вырастут куда существеннее.
Виктория Базылева

Утилизационные сборы появились в России после вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Поначалу средства взимались лишь с импортеров, однако после иска нескольких компаний в суд ВТО, утильсбор распространили на все машины, независимо от того, где они выпускаются.

В конце минувшего года Министерство промышленности и торговли РФ доработало проект увеличения ставок утильсбора. Изначально предполагалось, что в 2018-м они повысятся на 87—125% для легковых автомобилей. Некоторое время спустя вице-премьер Аркадий Дворкович пообщал, что рост утильсбора не превысит 15%, однако по последним данным, ставки поднимутся на 16—90%.

Фото: oraloniri.kz

В распоряжении «Коммерсанта» оказался протокол совещания у вице-премьера, которое состоялось в минувший четверг. Согласно документу, утильсбор на машины с объемом двигателя менее 1 литра вырастет на 16%, с мотором 1—2 литра — на 90%, 2—3 литра — на 49%. При этом на легковые автомобили с агрегатами объемом более 3 литров ставки подниматься не будут.

В первую очередь повышение утильсбора ударит по импортерам. Производители, владеющие заводами на территории нашей страны, пострадают в меньшей степени, поскольку им власти выплачивают завуалированные компенсации в виде субсидий на научно-исследовательские работы и прочие нужды.

Разумеется, увеличения ставок отразится и на покупателях. По мнению экспертов, в обозримом будущем из-за повышения утилизационных сборов легковушки могут подорожать на 10—17%. А это приведет и к падению импорта. Автопроизводителям с целью сокращения расходов придется пересмотреть свои модельные ряды и прекратить поставки в нашу страну машин, пользующихся низком спросом.

двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы
16 января 2018
1050


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы