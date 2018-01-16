Утилизационный сбор на автомобили увеличится почти вдвое

В распоряжении «Коммерсанта» оказался протокол совещания у вице-премьера, которое состоялось в минувший четверг. Согласно документу, утильсбор на машины с объемом двигателя менее 1 литра вырастет на 16%, с мотором 1—2 литра — на 90%, 2—3 литра — на 49%. При этом на легковые автомобили с агрегатами объемом более 3 литров ставки подниматься не будут.

В первую очередь повышение утильсбора ударит по импортерам. Производители, владеющие заводами на территории нашей страны, пострадают в меньшей степени, поскольку им власти выплачивают завуалированные компенсации в виде субсидий на научно-исследовательские работы и прочие нужды.

Разумеется, увеличения ставок отразится и на покупателях. По мнению экспертов, в обозримом будущем из-за повышения утилизационных сборов легковушки могут подорожать на 10—17%. А это приведет и к падению импорта. Автопроизводителям с целью сокращения расходов придется пересмотреть свои модельные ряды и прекратить поставки в нашу страну машин, пользующихся низком спросом.