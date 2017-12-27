Какие бюджетные марки сильно подорожают после Нового года

Примечательно, но в прошлом году автостроители, переписывая прайс-листы в сторону увеличения, в один голос кричали о том, что всему виной нестабильная экономическая ситуация в стране и мире. Но качели курсов валют остановились, кризис канул в Лету, а цены на машины не падают. Более того: они не упадут никогда, равно как и не останутся на месте.
Автомобили, которые мы еще по привычке называем бюджетными, уже давно таковыми не являются. Да что там говорить: совсем скоро они могут превратиться для нас из средств передвижения в настоящую роскошь.