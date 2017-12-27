Какие бюджетные марки сильно подорожают после Нового года

Сразу несколько марок объявили о повышении цен на новые машины — удорожание составит от 2% до 10%. Причем некоторые бренды взвинтят ценники уже с 1 января. На сей раз «отмазкой» едва ли не для всех автостроителей станет повышение акцизов и утилизационного сбора. И плевать, что первое относится в основном к машинам с моторами мощностью, превышающей 200 л. с., а второе практически полностью компенсируется государственным бюджетом.

Главное — напеть потребителям, что корректировка прайс-листов мера вынужденная и традиционная. Поэтому не тянете — вот вам кредиты, лизинги, трейд-ины, спецпредложения, бонусы и скидки. Торопитесь, даже если по факту и придется сильно переплатить.

Ведь не стоит забывать, что бесплатный сыр — только в мышеловке. Продавцы с удовольствием используют принцип кумулятивной маржи, уступая в одном и накручивая на другом, а также искусственно завышают цены, а после инициируют вкусные скидочные акции. Так будет и в год собаки, только прайсы окажутся куда более кусачими и злыми, чем сейчас или чем когда-то в прошлом в принципе.