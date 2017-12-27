Какие бюджетные марки сильно подорожают после Нового года

Фото: Наталия Губернаторова
Традиционно после празднования Нового года автопроизводители массово поднимут цены на свою продукцию. Их не остановит ни стабилизация рубля по отношению к зарубежным валютам, ни растущий уровень локализации, ни тем более уж падение доходов россиян.
Вячеслав Василенко

Примечательно, но в прошлом году автостроители, переписывая прайс-листы в сторону увеличения, в один голос кричали о том, что всему виной нестабильная экономическая ситуация в стране и мире. Но качели курсов валют остановились, кризис канул в Лету, а цены на машины не падают. Более того: они не упадут никогда, равно как и не останутся на месте.

Автомобили, которые мы еще по привычке называем бюджетными, уже давно таковыми не являются. Да что там говорить: совсем скоро они могут превратиться для нас из средств передвижения в настоящую роскошь.

Фото: Геннадий Черкасов

Сразу несколько марок объявили о повышении цен на новые машины — удорожание составит от 2% до 10%. Причем некоторые бренды взвинтят ценники уже с 1 января. На сей раз «отмазкой» едва ли не для всех автостроителей станет повышение акцизов и утилизационного сбора. И плевать, что первое относится в основном к машинам с моторами мощностью, превышающей 200 л. с., а второе практически полностью компенсируется государственным бюджетом.

Главное — напеть потребителям, что корректировка прайс-листов мера вынужденная и традиционная. Поэтому не тянете — вот вам кредиты, лизинги, трейд-ины, спецпредложения, бонусы и скидки. Торопитесь, даже если по факту и придется сильно переплатить.

Ведь не стоит забывать, что бесплатный сыр — только в мышеловке. Продавцы с удовольствием используют принцип кумулятивной маржи, уступая в одном и накручивая на другом, а также искусственно завышают цены, а после инициируют вкусные скидочные акции. Так будет и в год собаки, только прайсы окажутся куда более кусачими и злыми, чем сейчас или чем когда-то в прошлом в принципе.

Фото: Виктория Базылева

Как водится, первыми без всякого стеснения ценовую планку поднимают «премиалы». К примеру, Mercedes-Benz — в зависимости от модели — увеличит стоимость от 2% до 8%. Их конкуренты из BMW повысят ценники на все машины без исключения на 3%, а автомобили Audi подорожают на 3—10%. Британский Jaguar Land Rover «утяжелит» прайс-лист на свои машины на 3—5%, а американский Cadillac — на 6—8%. Подорожание коснется и японских Lexus и Toyota. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщил собственный источник в ООО «Тойота Мотор».

Что до более приземленных марок, то — к гадалке не ходи — подорожают и они. Разумеется, не последнюю роль в этом играет и конкурентная среда на рынке. Взвинтят ценники одни — поднимут и другие. По сведениям, полученным нами от инсайдеров, цены на автомобили марок LADA, Hyundai, KIA и Volkswagen повысятся на 2—4%. При этом от официальных комментариев относительно корректировки прайсов в новом году представители этих брендов отказались, а в Renault полностью проигнорировали редакционный запрос. Такая реакция производителей только подтверждает справедливость инсайдерской информации.

А вот модельную линейку Ford удорожание не затронет, и ранее опубликованные в СМИ данные о росте цен на 3—7%, в российском офисе марки порталу «АвтоВзгляд» опровергли. Впрочем, ясно одно: никто из производителей подарков потенциальным покупателям делать не собирается.

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27 декабря 2017
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