Новинки Детройтского автосалона, которые приедут в Россию

Не то, чтобы на салоне в Детройте нечего было смотреть. Совсем не так. Просто большая часть новинок традиционно ориентирована на североамериканский рынок, который достаточно своеобразен. Столь же самобытен и рынок российский, поэтому ждать большого количества пересечений по моделям, предназначенным как для них, как и для нас, не приходится. Чего-то из прошедшего мимо нас, конечно жаль — например, пикапа Ford Ranger. Чего-то не жаль совсем, как, например, Acura RDX или асимметричного Hyundai Veloster. Но, побродив по выставочным залам, можно было наткнуться и на то, что вскоре появится в России.
BMW X2
В России уже даже известны комплектации и цены на этот автомобиль. Однако посетить официальную презентацию первыми посчастливилось именно посетителям Детройтского автосалона.
Переднеприводная схема, как и на соплатформенном X1, не очень привычна у баварских автомобилей, но инженеры BMW пытаются приучить нас к этому не жалея сил и энергии. Правда, X2 получит также и версии с приводом на все колеса.
Кроме маленького купеобразного кроссовера компания также выставила на стенде гибриды i8 Coupe и i8 Roadster, однако они уже были показаны во Франкфурте.
Jeep Cherokee
Фейслифтинговая модель впервые предстала перед публикой только в Детройте. Изначально его задача — составить конкуренцию Land Rover Discovery Sport и внедорожным версиям Volkswagen Tiguan.
Все изменения экстерьера были направлены на то, чтобы сделать его похожим на другие внедорожники марки, причем с минимальными затратами. Так, изменилась форма фар, увеличившихся в размере и ставших к тому же светодиодными. Машина получила новые бамперы, расширители колесных арок, а рамка номерного знака переместилась на дверь багажного отделения. В салоне также откровений немного — разве что медиасистема обрела такой же экран, как, скажем, Maserati Ghibli.
Плюс к тому автомобиль оснастят более экономичными двигателями и, вероятно, модной гибридной установкой.
KIA Cerato
В Америке этот автомобиль известен как KIA Forte, но сути дела этот факт не меняет. Перед нами — будущая новая Cerato, чей дизайн сильно изменился в лучшую сторону. Передняя часть и корма нового автомобиля спроектированы с чистого листа. Агрессивный дизайн экстерьера роднит модель с «заряженным» Stinger.
Изменения в оформлении интерьера также кардинальны. Дисплей мультимедийки возвышается на центральной частью торпедо, а по бокам расположены круглые дефлекторы системы отопления.
Mercedes-Benz G-класса
Экстерьер легендарного внедорожника не претерпел кардинальных трансформаций, разве что дизайнеры лишь слегка подретушировали оптику, радиаторную решетку и бамперы — то есть, использовали стандартный набор трюков, применяемых при обновлении модели.
Новинка несколько увеличилась в габаритах — на 53 мм по длине и на 121 по ширине. Машина оснащена независимой передней подвеской и системой полного привода с блокировками трех дифференциалов. Она вооружена четырехлитровым 422-сильным бензиновым V8 и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Минимальный дорожный просвет весьма солиден — 241 мм.
VW Jetta
Новый седан стал длиннее на 45 мм, шире на 21 мм и выше на 6 мм. Его колесная база вытянулась на 35 мм. Таким образом, автомобиль стал просторнее, хотя объем багажника остался прежним — 510 литров, чего вполне достаточно для гольф-класса.
Уже в базовой комплектации он получил светодиодные фары, в числе опций — цифровая панель приборов, адаптивный круиз-контроль, кресла с обогревом и вентиляцией.
Volkswagen Jetta будет производиться в четырех версиях, но пока известен лишь один из моторов силовой линейки модели — 1,4-литровый турбодвигатель TSI мощностью 150 л. с. В качестве трансмиссии выступит шестиступенчатая «механика», либо восьмидиапазонный «автомат».