Новинки Детройтского автосалона, которые приедут в Россию

BMW X2

В России уже даже известны комплектации и цены на этот автомобиль. Однако посетить официальную презентацию первыми посчастливилось именно посетителям Детройтского автосалона.

Переднеприводная схема, как и на соплатформенном X1, не очень привычна у баварских автомобилей, но инженеры BMW пытаются приучить нас к этому не жалея сил и энергии. Правда, X2 получит также и версии с приводом на все колеса.

Кроме маленького купеобразного кроссовера компания также выставила на стенде гибриды i8 Coupe и i8 Roadster, однако они уже были показаны во Франкфурте.