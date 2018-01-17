Infiniti выпустит несколько электрокаров и гибридов

Многие автопроизводители убеждены, что в ближайшие годы популярность экологически чистых машин возрастет многократно. В числе тех, кто делает ставки на «зеленые» транспортные средства, оказалась и компания Infiniti, планирующая наладить серийное производство своих электрокаров и гибридов уже через три года.

– Это будут модели с потрясающим дизайном в стиле концепт-кара Q Inspiration, только что представленного на Североамериканском автомобильном салоне в Детройте, оснащенные самыми передовыми разработками Infiniti в области электрических двигателей, — говорят представители компании.