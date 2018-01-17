Infiniti выпустит несколько электрокаров и гибридов

Фото: Infiniti
Новые модели Infiniti, оснащенные гибридными и полностью электрическими силовыми установками, встанут на конвейер в 2021 году. Об этом журналистам заявил Хирото Сайкава, президент и исполнительный директор компании Nissan.
Виктория Базылева

Многие автопроизводители убеждены, что в ближайшие годы популярность экологически чистых машин возрастет многократно. В числе тех, кто делает ставки на «зеленые» транспортные средства, оказалась и компания Infiniti, планирующая наладить серийное производство своих электрокаров и гибридов уже через три года.

– Это будут модели с потрясающим дизайном в стиле концепт-кара Q Inspiration, только что представленного на Североамериканском автомобильном салоне в Детройте, оснащенные самыми передовыми разработками Infiniti в области электрических двигателей, — говорят представители компании.

Фото: canal3.md

Модельный ряд «премиальной» японской марки пополнится машинами на полностью электрической тяге (EV), а также частично электрофицированными авто. Никаких технических подробностей о новинках в настоящее время нет. Известно лишь, что гибриды получат силовую установку, разработанную по собственной технологии автостроителя e-Power. В ее состав войдут малолитражный бензиновый двигатель и высокопроизводительный аккумуляторный блок.

В «Инфинити» ожидают, что уже к 2025 году на новые экологически чистые транспортные средства будет приходиться более половины глобальных продаж марки. Весьма амбициозно, учитывая, что на сегодняшний день доля «зеленых» машин составляет менее 1% от общего объема мирового автопарка.

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17 января 2018
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