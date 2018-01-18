Skoda установила абсолютный рекорд мировых продаж

– Минувший год стал самым успешным за всю 122-летнюю историю Skoda. Это придает нам еще больше сил для дальнейших свершений, и я хотел бы поблагодарить всех наших клиентов за доверие, которое они оказывают бренду, — сказал председатель совета директоров Skoda Бернхард Майер.

В Западной Европе официальные дилеры в январе-декабре реализовали 477 700 автомобилей — на 5,2% больше, нежели за аналогичный период 2016-го. Подросли на 12,7% продажи Skoda и в Центральной Европе, где за двенадцать месяцев было продано 207 100 авто. В Восточной же, не считая России, в пользу машин чешской марки сделали выбор 41 300 автомобилистов. По сравнению с 2016-м объем реализованных легковушек увеличился на 17,9%.

Наши сограждане в минувшем году приобрели 62 302 автомобиля — на 12,5%, чем годом ранее. Стоит отметить, что рост продемонстрировали все модели, представленные на сегодняшний день в России. Лифтбэк Rapid, являющийся бестселлером, привлек внимание 29 445 человек (+13,5%), Octavia — 22 648 покупателей (+4,1%), а флагманский Superb — 1881 (+34,9%). Пользуется популярностью и новый кроссовер Kodiaq, поступивший в продажу в начале лета. За семь месяцев дилеры выдали клиентам 2086 машин.