Длительный тест Skoda Kodiaq: живи, путешествуй, наслаждайся

Приютившееся на этой чешской територрии семейство из четырех человек легко почувствует заботу и обходительность производителя. Ощущение основательности и монументальности внутри кроссовера только усиливается благодаря обширным внутренним объемам.

Skoda Kodiaq со всей чешской гостеприимностью широко распахнет свои дверные проемы водителям с баскетбольным ростом и пассажирам самых неожиданных комплекций. Конечно, это не касается третьего ряда сидений, который по умолчанию отведен детям, но в остальном рослые люди в этом просторном кроссовере будут чувствовать себя по-королевски.

Чешский производитель не изменил себе и спроектировал интерьер с характерной практичностью, не забыв эстетическую составляющую, о чем свидетельствует эффектно оформленное массивное торпедо с вертикальными прямоугольниками воздуховодов, объемным восьмидюймовым дисплеем и темными глянцевыми вставками, которые добавляют в общую палитру легкого лоска. К тому же изящная подсветка, интегрированная в дверные накладки, выглядит гламурненько и действует расслабляюще. На выбор предлагается десять различных цветов. Так что скучать здесь не придется. Тем более, что и к качеству сборки нареканий нет, а материалы отделки по большей части добротные и далеко не бюджетные.