Длительный тест Skoda Kodiaq: живи, путешествуй, наслаждайся

Для наших соотечественников размер имеет значение и с точки зрения практичности, и с точки зрения статусности. Несмотря на противоречия в субъективных оценках внешности большой «Шкоды», наверняка большинство из нас согласится с визуальным ощущением основательности и монументальности этого кроссовера. Как бы там ни было, скроен он в узнаваемом фамильном стиле, по всем законам жанра и выглядит вполне современно и актуально.
Тестовая модель в семиместной комплектации Style Plus, заряженная полным приводом, двухлитровым TSI мощностью 180 л. с и семиступенчатым DSG с двойным сцеплением, стоит минимум 2 615 000 рублей. Среди радостей жизни, доступных за эти деньги, присутствуют регулировки рулевой колонки по высоте и вылету, адаптивный круиз-контроль, «умный» ключ, запуск с кнопки, датчики парковки спереди и сзади, система автоматической парковки, камеры кругового обзора, электроприводы всех стекол, боковых зеркал, двери багажника, обогрев всех сидений, руля лобового стекла, форсунок омывателя, боковых зеркал, трехзонный климат-контроль. Имеющийся в наличии семиместный салон оценен в 51 900 ₽