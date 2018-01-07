Длительный тест Skoda Kodiaq: живи, путешествуй, наслаждайся

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При создании этого паркетника чешский производитель со свойственной для себя практичностью напористо отвоевывал каждый квадратный сантиметр, чтобы габариты новой модели уместились в классе среднеразмерных SUV. В итоге в этом сегменте Kodiaq длиной 4697 мм уступает по этому параметру только новому KIA Sorento (4780 мм).
Иван Флягин

Для наших соотечественников размер имеет значение и с точки зрения практичности, и с точки зрения статусности. Несмотря на противоречия в субъективных оценках внешности большой «Шкоды», наверняка большинство из нас согласится с визуальным ощущением основательности и монументальности этого кроссовера. Как бы там ни было, скроен он в узнаваемом фамильном стиле, по всем законам жанра и выглядит вполне современно и актуально.

Тестовая модель в семиместной комплектации Style Plus, заряженная полным приводом, двухлитровым TSI мощностью 180 л. с и семиступенчатым DSG с двойным сцеплением, стоит минимум 2 615 000 рублей. Среди радостей жизни, доступных за эти деньги, присутствуют регулировки рулевой колонки по высоте и вылету, адаптивный круиз-контроль, «умный» ключ, запуск с кнопки, датчики парковки спереди и сзади, система автоматической парковки, камеры кругового обзора, электроприводы всех стекол, боковых зеркал, двери багажника, обогрев всех сидений, руля лобового стекла, форсунок омывателя, боковых зеркал, трехзонный климат-контроль. Имеющийся в наличии семиместный салон оценен в 51 900 ₽

Приютившееся на этой чешской територрии семейство из четырех человек легко почувствует заботу и обходительность производителя. Ощущение основательности и монументальности внутри кроссовера только усиливается благодаря обширным внутренним объемам.

Skoda Kodiaq со всей чешской гостеприимностью широко распахнет свои дверные проемы водителям с баскетбольным ростом и пассажирам самых неожиданных комплекций. Конечно, это не касается третьего ряда сидений, который по умолчанию отведен детям, но в остальном рослые люди в этом просторном кроссовере будут чувствовать себя по-королевски.

Чешский производитель не изменил себе и спроектировал интерьер с характерной практичностью, не забыв эстетическую составляющую, о чем свидетельствует эффектно оформленное массивное торпедо с вертикальными прямоугольниками воздуховодов, объемным восьмидюймовым дисплеем и темными глянцевыми вставками, которые добавляют в общую палитру легкого лоска. К тому же изящная подсветка, интегрированная в дверные накладки, выглядит гламурненько и действует расслабляюще. На выбор предлагается десять различных цветов. Так что скучать здесь не придется. Тем более, что и к качеству сборки нареканий нет, а материалы отделки по большей части добротные и далеко не бюджетные.

Морозным зимним утром здесь легко согреться в теплых объятиях водительского трона с широкой длинной подушкой и деликатной боковой поддержкой на спинке. Сидеть в Kodiaq удобно и уютно, обогрев руля и кресел «раскочегаривается» быстро.

Водительское кресло оснащено удобным регулирующимся подлокотником, под которым прячется отеделение для мелочей. Над планированием пространства чехи поработали на совесть. Кроме подстаканников, розеток, подсветок, карманов, бардачков, рассыпанных по салону, нельзя не отметить такие приятные мелочи, как отсек для зонтика в дверях и изящную пепельницу с крышкой на внутренних панелях передних дверей. Все для вас!

Расположение элементов уравления четко выверено, поэтому нет никаких претензий к эргономике и функциональности. Радует, что чехи в отличие от новоиспеченных конкурентов удержались от соблазна усеять центральную панель сенсорными кнопками. Хотя без них все равно не обошлось на дисплее медиасистемы, но пользоваться ими на удивление удобно — они крупные и лаконично обозначены.

К счастью, не отказался производитель от традиционных шайб-«крутилок» на блоке управления климат-контролем, поэтому здесь все предельно понятно и легко в обращении.

Удобный диван второго ряда состоит из трех полноценных сидений с регулируемыми откидывающимися спинками и двигается продольно в пределах 18 сантиметров. Большим преимуществом здесь также можно считать огромное пространство.

О высоком уровне комфорта на втором ряду говорят такие сюрпризы, как широченный подлокотник с тремя подстаканниками, дефлекторы обдува, подогрев сидений, полноценную вешалку для одежды на спинках передних сидений. К тому же в числе опций предлагаеются откидные столики. Живи, путешествуй и наслаждайся.

Второй ряд складывается в соотношении 60:40, и делается это просто при минимуме усилий. Кресла, отделанные комбинацией из кожи и замши alcantara имеют презентабельный вид, однако последняя показалась маркой. В то же время пятна от пыли-грязи с нее легко и быстро стираются даже сухой тряпкой.

Размерам багажного отделения Skoda Kodiaq в пятиместном исполнении позавидуют абсолютно все конкуренты — от 720 до 2065 л, что даже выше показателя гигантского KIA Sorento new (от 660 до 1732 л). Однако в тестовой семиместной комплектации объемы грузового отсека поменьше — 270/630/2005 л, но это тоже немало в сравнении с другими одноклассниками: Renault Koleos — 538/1690 л, Hyundai Santa Fe — 585/1680 л, Mitsubishi Outlander — 591/1754 л, Nissan X-Trail — 497/1585 л. Кроме того, при опущенной спинке переднего сиденья (опция) «чех» готов принять предметы длиной до 2,80 м, что для хозяйственных россиян более чем актуально. К тому же багажный отсек тщательно скомпонован: в наличии отдельные ниши, вешалки, отсек под полом с отделением для мелких инструментов, не говоря уже о подсветке.

С таким объемным и комфортабельным салоном большая «Шкода» имеет все шансы завоевать статус полноценного семейного автомобиля. А о его ездовых характеристиках мы расскажем в следующем материале.

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7 января 2018
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