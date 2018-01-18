В Европе выросли продажи автомобилей LADA

Конечно, учитывая общий объем авторынка, который согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) составил 15 631 687 автомобилей, продажи LADA можно назвать крошечными. В странах Евросоюза дилеры реализовали 5158 машин, еще 9 авто купили в Исландии, Норвегии и Швейцарии. По итогам прошлого года на долю тольяттинской компании приходится лишь 0,03% рынка. АВТОВАЗ находится в конце списка, примерно там же, где располагаются роскошные Bentley, Bugatti и Lamborghini.

Вряд ли увеличению продаж LADA в Европе способствовали маркетинговые кампании, обзоры на машины в СМИ, или ни с того ни с сего проснувшийся интерес. Скорее, показатель вырос только за счет того, что значительно расширилась география экспорта. В этом году АВТОВАЗ начал поставки своих авто сразу в пять стран, среди которых Австрия, Болгария, Венгрия, Германия и Литва.

Добавим также, что лидером европейского рынка по итогам минувшего года стал Volkswagen, машины которого разошлись тиражом в 1 706 369 единиц. На второй строчке, как и прежде, Renault (1 150 498 авто), на третьей — Ford (1 031 957 машин). Замыкают первую пятерку Peugeot и Mercedes-Benz, реализовавшие 925 113 и 893 574 автомобиля соответственно.