АВТОВАЗ отчитался о выпуске новых моделей

Фото: АВТОВАЗ
Для АВТОВАЗа уходящий год стал весьма успешным. Тольяттинцы выпустили несколько новых моделей и силовых агрегатов, освоили технологии альянса Renault-Nissan, расширили географию экспорта и отпраздновали сорокалетие своего внедорожника 4x4.
Виктория Базылева

Пожалуй, главным событием для поклонников марки LADA стало пополнение модельного ряда универсалами Vesta SW и Vesta SW Cross, построенными на базе популярного седана. Автомобили, сочетающие в себе практичность, комфорт и яркий дизайн, сразу же привлекли внимание россиян — в ноябре они разошлись тиражом более, чем в 1900 экземпляров. А в продажу машины, напомним, поступили в конце октября.

К тому же в шоу-румах дилеров появилась битопливная LADA Vesta CNG, которая работает как на бензине, так и на метане. Максимальная дальность хода седана с полностью заправленным газовым баллоном составляет более 1000 километров. А когда метан подходит к концу, система автоматически подключает подачу бензина. Продажи новинки стартовали в нашей стране в июле — прайс на «метановую Весту» начинается с отметки в 600 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ

В апреле на рынок вышла новая версия внедорожника LADA 4x4 «Anniversary», приуроченная к юбилею модели. «Нива» выпускается уже на протяжении сорока лет, а как рассказал порталу «АвтоВзгляд» шеф-дизайнер Стив Маттин, над разработкой следующего поколения вездехода в компании задумались только сейчас. Когда же увидит свет новая 4x4 — пока неизвестно.

В уходящем году LADA Largus и Vesta обзавелись новыми силовыми агрегатами. Универсалу достался 16-клапанный вазовский мотор объемом 1,6 литра. А «Веста» получила новую модификацию с 1,8-литровым 122-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач. Ранее самый мощный мотор в гамме LADA предлагался исключительно в максимальной комплектации с «роботом».

На протяжении года тольяттинцы не только разрабатывали машины, но и осваивали новые технологии. Теперь на АВТОВАЗе осуществляется литье основных элементов двигателя HR16 — блока и головки блока цилиндров — и сцепления для коробок передач, а также механическая обработка алюминиевых заготовок и коленчатого вала.

Фото: АВТОВАЗ

Помимо прочего, в 2017 году LADA расширила географию экспорта — начались поставки седанов Vesta в Германию и Венгрию. Кроме того, марка вернулась на авторынки Кубы и Иордании.

АВТОВАЗу удалось заевовать несколько наград от профессиональных сообществ. Среди них — призы Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России», Премии Российского автомобильного форума RAF и Первого Московского Биеннале дизайна.

Стоит отметить, что и для команды LADA Sport ROSNEFT Раллийный сезон 2017 закончился триумфально. Гонщики заводской команды второй год подряд стали обладателями чемпионского титула и третий год подряд победителями Кубка России по ралли.

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27 декабря 2017
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