АВТОВАЗ отчитался о выпуске новых моделей

Пожалуй, главным событием для поклонников марки LADA стало пополнение модельного ряда универсалами Vesta SW и Vesta SW Cross, построенными на базе популярного седана. Автомобили, сочетающие в себе практичность, комфорт и яркий дизайн, сразу же привлекли внимание россиян — в ноябре они разошлись тиражом более, чем в 1900 экземпляров. А в продажу машины, напомним, поступили в конце октября.

К тому же в шоу-румах дилеров появилась битопливная LADA Vesta CNG, которая работает как на бензине, так и на метане. Максимальная дальность хода седана с полностью заправленным газовым баллоном составляет более 1000 километров. А когда метан подходит к концу, система автоматически подключает подачу бензина. Продажи новинки стартовали в нашей стране в июле — прайс на «метановую Весту» начинается с отметки в 600 900 рублей.