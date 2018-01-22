Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: чемодан для президента

Фото: "АвтоВзгляд"
Думаю, я нашел для себя идеальную спутницу в дальней дороге — и это не говорливая красотка на пассажирском правом сидении. После пробега без малого в 3000 км могу с уверенностью сказать, что Volvo V90 Cross Country — практически идеальный автомобиль для того, чтобы вырваться из зоны московского пробочного «комфорта» и отправиться за новыми впечатлениями.
Михаил Балберов

И видит Бальдр — скандинавский бог красоты, света и счастья,— что шведы со своим новым подходом к дизайну совершили прямо-таки огромный скачок. Вы только посмотрите на стремительный силуэт универсала — ну никак его нельзя назвать «сараем». На мой взгляд, это без преувеличения самый красивый «чемодан» из всех, обретающихся на нашем рынке. И не важно, что шведским брендом сейчас владеет китайская Geely — дизайнеры-то по-прежнему сидят в Гетеборге. Единственное, кстати, что напоминает о нынешней национальной принадлежности марки Volvo, так это «докатка» в подполе багажника — я даже боюсь произнести вслух обозначенное там трудновыговариваемое название китайской резины. Казалось бы, мелочь — глобализация и все такое, но именно этот пунктик слегка портит родословную марки, позиционирующей себя в премиум-классе. Между прочим, цена комплектации тестовой машины составила без малого пять миллионов рублей!

Заканчивая разговор об экстерьере, стоит еще сказать отдельное спасибо за опционный пакет светодиодных фар — «молоты Тора» интеллектуально регулируют интенсивность светового пучка и его направление, что очень важно для загородных трасс. Пожалуй, это одна из самых необходимых для заказа «фишек», пусть и стоит она 90 000 рублей.

Фото: "АвтоВзгляд"

В интерьере явственно прослеживается «икея-стайл» — здравый минимализм при громадной функциональности. Инженеры Volvo практически избавились от физических кнопок, возложив все управление на 9-дюймовый «планшетник». Поначалу это кажется не совсем хорошей идеей, но через 100 км пробега как-то привыкаешь. Да и голосовой помощник всегда готов подсобить: например, говоришь: «Мне холодно!» И автомобиль немедленно прибавляет градус в климатической установке — все просто и логично.

Что касается опциональных кресел стоимостью почти 50 000 рублей — давненько я не встречал таких комфортабельных «сидушек». Они могут похвастаться не только функциями обогрева и вентиляции, но и несколькими режимами массажа, что в дальней дороге положительно сказывается на снижении усталости за рулем. Отмахав единым духом 1000 км, я вышел из Volvo V90 Cross Country бодрым и свежим, не согнувшись крючком, и не кряхтя как старый дед. Единственный «баг» — при тотальной электрификации настроек положения сидений и памяти на две предустановки, шведы почему-то не удостоили таких же функций рулевую колонку — ее приходится по старинке двигать вручную.

Фото: "АвтоВзгляд"

Про комфорт на заднем ряду сидений отдельно говорить совершенно излишне — при немаленькой базе машины в 2941 мм глупо как-то пользоваться журналистским штампом «уселся сам за собой».

Не представляю, какое божество у скандинавов отвечало за «рулежку», но Volvo V90 в этом аспекте чертовски приятна — едет ровно, стабильно и непоколебимо. Здесь мы имеем дело не с комфортабельной диванностью Mercedes-Benz, и не с подчеркнутой «дерзостью» BMW, а с чем-то средним. Cлушается руля и управляется Volvo V90 Cross Country вполне по-немецки, но при этом на ней не хочется «топить на все сто».

Хорошие «рульные» способности модели более удивят еще больше, если вспомнить о ее дорожном просвете — 211 мм! Даже по меркам кроссоверов это очень приличный клиренс. Однако в быстрых поворотах «чемодан» кренится куда меньше большинства «паркетников».

Фото: "АвтоВзгляд"

Единственный спорный нюанс тестовой комплектации — 20-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами. Выглядят они изумительно, но переплачивать за них почти 130 000 рублей лично я бы не стал, оставив базовые 18-дюймые «катки» со стандартным профилем. Во-первых, сэкономил бы приличную сумму денег, а во-вторых, машина была бы мягче на ходу.

В ходе дальнего путешествия выяснились две вещи. Во-первых, Volvo V90 Cross Country — действительно одна из немногих современных машин, позволяющих чувствовать себя «по-легковому» и на ухабистой гравийке, и на скоростной трассе. Причем, во время движения по трассе машина заставляет водителя почувствовать, что он представляет собой весьма устаревший и примитивный механизм для нажимания на педаль газа. Электронные ассистенты и рулят за тебя, четко выдерживая машину в полосе и различая даже откровенно полустертую разметку на асфальте, и дистанцию до впереди идущего транспорта отслеживают вплоть до полной остановки при необходимости. В общем, конструкторы остановились всего в одном шаге от действительно беспилотного вождения.

Фото: "АвтоВзгляд"

Нашлась, как водится, и ложка дегтя. Имя ей — «расход топлива и объем бензобака». Да, 320 турбированных «кобыл» под капотом придают машине достаточно приличную динамику — чуть больше 7 секунд занимает разгон до 100 км/ч. Но и жрут, простите за выражение, эти лошади соответственно. Что бы там ни писали в официальных ТТХ, а ниже 12 л/100 км в городе и 9 л/100 км по трассе мне опуститься не удалось. При этом я скорее ехал в «пенсионерском» стиле, не вжимая педаль газа «в пол». Понятно, что за мощность и динамику приходится расплачиваться расходом, но в данном случае — явно не в коня корм…

Честно сказать, я бы остановил свой выбор на более бюджетном варианте, выбрав вместо упомянутого Т6 дизельный вариант D4 мощностью 190 л. с. Да, «лошадок» тут меньше, но 320 сил для этого «чемодана» явно избыточны. Как говорилось выше, «топить» на Volvo V90 Cross Country абсолютно не хочется — такова уж аура этого китайского «шведа».

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22 января 2018
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