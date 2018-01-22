Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: чемодан для президента

И видит Бальдр — скандинавский бог красоты, света и счастья,— что шведы со своим новым подходом к дизайну совершили прямо-таки огромный скачок. Вы только посмотрите на стремительный силуэт универсала — ну никак его нельзя назвать «сараем». На мой взгляд, это без преувеличения самый красивый «чемодан» из всех, обретающихся на нашем рынке. И не важно, что шведским брендом сейчас владеет китайская Geely — дизайнеры-то по-прежнему сидят в Гетеборге. Единственное, кстати, что напоминает о нынешней национальной принадлежности марки Volvo, так это «докатка» в подполе багажника — я даже боюсь произнести вслух обозначенное там трудновыговариваемое название китайской резины. Казалось бы, мелочь — глобализация и все такое, но именно этот пунктик слегка портит родословную марки, позиционирующей себя в премиум-классе. Между прочим, цена комплектации тестовой машины составила без малого пять миллионов рублей!

Заканчивая разговор об экстерьере, стоит еще сказать отдельное спасибо за опционный пакет светодиодных фар — «молоты Тора» интеллектуально регулируют интенсивность светового пучка и его направление, что очень важно для загородных трасс. Пожалуй, это одна из самых необходимых для заказа «фишек», пусть и стоит она 90 000 рублей.