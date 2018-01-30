DFM запустила бесплатную программу помощи на дорогах

Практически у каждого крупного автостроителя, реализующего свою продукцию в нашей стране, существует собственная программа помощи на дорогах. В этом году «Ассистанс» появился и у китайской компании DFM. Правда, пока она распространяется исключительно на кроссоверы AX7, приобретенные у официальных дилеров в нынешнем году.

Владельцы новеньких AX7 могут рассчитывать на бесплатную помощь от производителя в течение года с момента покупки авто. В перечень предоставляемых бесплатно услуг входят консультации механиков и юристов, эвакуация до ближайшего сервиса, а также техническая помощь на месте. DFM Assistance, провайдером которой является «Русский АвтоМотоКлуб», действует в случаях поломки машины на дороге, повреждения колес, разрядки аккумулятора и блокировки замков дверей.