DFM запустила бесплатную программу помощи на дорогах

Фото: DFM
Компания «Дунфэн Мотор Рус», официальный дистрибьютор китайской DFM в России объявляет о запуске программы помощи на дорогах DFM Assistance. Теперь владельцы кроссоверов AX7 могут рассчитывать на круглосуточную техническую поддержку.
Виктория Базылева

Практически у каждого крупного автостроителя, реализующего свою продукцию в нашей стране, существует собственная программа помощи на дорогах. В этом году «Ассистанс» появился и у китайской компании DFM. Правда, пока она распространяется исключительно на кроссоверы AX7, приобретенные у официальных дилеров в нынешнем году.

Владельцы новеньких AX7 могут рассчитывать на бесплатную помощь от производителя в течение года с момента покупки авто. В перечень предоставляемых бесплатно услуг входят консультации механиков и юристов, эвакуация до ближайшего сервиса, а также техническая помощь на месте. DFM Assistance, провайдером которой является «Русский АвтоМотоКлуб», действует в случаях поломки машины на дороге, повреждения колес, разрядки аккумулятора и блокировки замков дверей.

Фото: DFM

Остается лишь добавить, что программа помощи на дорогах от DFM работает на территории всей России в радиусе 200 километров от городов, где присутствуют дилерские центры китайской марки. То есть, если поломка произошла на трассе, к примеру, в 500 километрах от ближайшего официального сервиса, клиенту окажут услугу эвакуации не совсем бесплатно, так как за 300 км, не покрываемых программой, придется доплатить.

Чтобы воспользоваться DFM Assistance, владельцам AX7 нужно позвонить по номеру горячей линии, сообщить оператору некоторые данные, в частности, идентификационный номер транспортного средства (VIN), и подробно описать проблему.

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30 января 2018
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