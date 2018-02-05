Продажи бюджетных версий KIA Stinger стартуют 1 марта

KIA Stinger, ориентированный на российский авторынок, получит пять комплектаций: Comfort, Luxe, Prestige, GT Line и GT. Уже в базовом исполнении фастбэки оснащаются 18-дюймовыми дисками из легкого сплава, системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, трех-зонным климат-контролем, обогревом руля и передних сидений, мультимедийным комплексом с семидюймовым тачпадом, а также камерой с динамической разметкой.

Кроме того, машины укомплектованы светодиодными ходовыми огнями и фонарями, семью подушками безопасности, парктрониками и креслами, обитыми эко-кожей.