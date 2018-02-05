Продажи бюджетных версий KIA Stinger стартуют 1 марта

Фото: Вячеслав Василенко
С 1 марта в шоу-румы дилеров KIA поступит новый фастбэк Stinger — самый быстрый серийный автомобиль в истории марки. Как сообщили корреспонденту портала «АвтоВзгляд» в российском представительстве бренда, помимо мощных модификаций с 247- и 370-сильными моторами в продаже появится и «бюджетная» версия с двигателем в 197 л. с.
Вячеслав Василенко

KIA Stinger, ориентированный на российский авторынок, получит пять комплектаций: Comfort, Luxe, Prestige, GT Line и GT. Уже в базовом исполнении фастбэки оснащаются 18-дюймовыми дисками из легкого сплава, системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, трех-зонным климат-контролем, обогревом руля и передних сидений, мультимедийным комплексом с семидюймовым тачпадом, а также камерой с динамической разметкой.

Кроме того, машины укомплектованы светодиодными ходовыми огнями и фонарями, семью подушками безопасности, парктрониками и креслами, обитыми эко-кожей.

Фото: Вячеслав Василенко

Клиентам предложат на выбор три бензиновых мотора мощностью 197, 247 и 370 л. с. Коробка передач — безальтернативно восьмиступенчатый «автомат», привод — задний или полный.

За «Стингер» в базовой комплектации официальные дилеры попросят как минимум 1 899 900 рублей, топовая же версия GT обойдется не менее чем в 3 229 900 рублей.

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5 февраля 2018
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