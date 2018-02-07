Названы самые популярные марки подержанных автомобилей в России

Фото: www.maxi.am
Наибольшим спросом на российском вторичном рынке пользуются машины японских марок — в частности, Toyota, Nissan и Honda. Любопытно, что на автомобили этих же брендов приходится и четверть всех объявлений о продаже, размещенных в интернете.
Виктория Базылева

Так или иначе практически каждый автомобилист время от времени сталкивается с необходимостью поменять свое транспортное средство на новое. Одни предпочитают передавать старую машину дилеру по Trade In, другие стараются реализовать ее самостоятельно с помощью друзей, знакомых и сайтов объявлений.

Согласно статистике, около 24% россиян, прибегающих к услугам онлайн-порталов, выставляют на продажу автомобили японских марок. Чуть меньше — 21,2% автовладельцев — с помощью «паутины» пытается избавиться от машин немецких брендов. Примерно столько же собственников, а именно 21,1%, реализует российские авто.

Те же страны-производители лидируют по востребованности — правда, цифры уже немного другие, и призовые места распределены иначе. Чаще всего наши сограждане интересуются японскими автомобилями — на просмотры объявлений о продаже машин из Страны восходящего солнца приходится 25,2% всех кликов. На второй строчке — российские авто (21,7%), на третьей — немецкие (15,8%).

Фото: BMW

Если анализировать по регионам, подержанные автомобили японских марок пользуются популярностью в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах, что не удивительно. Российскими машинами интересуются жители Южного, Северо-Кавказского и Приволжского округов. Обитатели Северо-Западного, в свою очередь, предпочитают немецкие авто. Интересно, что в Центральном регионе автомобилисты чаще всего продают через интернет «немцев», а ищут «японцев».

Остается лишь добавить, что эти данные приведены порталом Авто.ру. Они никак не могут отображать полную картину вторичного рынка, поскольку существуют и другие онлайн-площадки, где продаются автомобили с пробегом, не говоря уж об официальных дилерах. Кроме того, многие передают свои старые машины знакомым, не публикуя нигде никаких объявлений — это также необходимо учитывать.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по итогам прошлого года, согласно статистике ГИБДД, объем рынка подержанных автомобилей вырос на 2,1%. В 2017-м россияне приобрели порядка 5,3 млн. «бэушек».

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7 февраля 2018
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