Названы самые популярные марки подержанных автомобилей в России

Так или иначе практически каждый автомобилист время от времени сталкивается с необходимостью поменять свое транспортное средство на новое. Одни предпочитают передавать старую машину дилеру по Trade In, другие стараются реализовать ее самостоятельно с помощью друзей, знакомых и сайтов объявлений.

Согласно статистике, около 24% россиян, прибегающих к услугам онлайн-порталов, выставляют на продажу автомобили японских марок. Чуть меньше — 21,2% автовладельцев — с помощью «паутины» пытается избавиться от машин немецких брендов. Примерно столько же собственников, а именно 21,1%, реализует российские авто.

Те же страны-производители лидируют по востребованности — правда, цифры уже немного другие, и призовые места распределены иначе. Чаще всего наши сограждане интересуются японскими автомобилями — на просмотры объявлений о продаже машин из Страны восходящего солнца приходится 25,2% всех кликов. На второй строчке — российские авто (21,7%), на третьей — немецкие (15,8%).