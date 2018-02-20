Кабриолет BMW M4 получил юбилейную версию 30 Jahre

Фото: www.netcarshow.com
Компания BMW презентовала кабриолет M4 в особом исполнении 30 Jahre. Баварцы подготовили новинку в честь тридцатилетнего юбилея «заряженной» M3 E30 с мягким верхом.
Виктория Базылева

Кабриолет M3 E30 явили публике в 1988 году. Двухдверка первого поколения особым спросом у покупателей не пользовалась, чего нельзя сказать о второй и третьей генерациях. На смену «горячей трешке» с мягким верхом модель M4 Convertible пришла в 2013-м. Тридцатилетний юбилей кабриолета M3 баварцы решили отметить особой версией, получившей незамысловатое название 30 Jahre, что переводится с немецкого как «30 лет».

Уже в базовой комплектации BMW M4 30 Jahre оснащается спортивным пакетом Competition Package — мощность трехлитрового мотора с двойным наддувом достигает 450 л. с., а крутящий момент 550 Нм. Кроме того, кабриолеты располагают активным дифференциалом, адаптивными амортизаторами и карбон-керамическими тормозными механизмами.

Фото: www.netcarshow.com

Внешне автомобили юбилейной серии отличаются разве что колесными дисками черного цвета. Окрашиваются кабриолеты в исполнении 30 Jahre в темно-синий или ярко-желтый оттенки. В салоне, как и полагается, размещены таблички с названием особой модификации.

По словам представителей BMW, всего с конвейера завода в Регенсбурге сойдет 300 машин юбилейной версии. Цены на новинку пока не называются. Доберутся ли до России хотя бы несколько экземпляров — также неизвестно.

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20 февраля 2018
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