Как сделать, чтобы боковые окна машины не пачкались от грязи и слякоти

Загрязнение боковых окон машины во время движения — проблема распространенная повсеместно и круглогодичная. Зимой, даже в самый сильный мороз противогололедные реагенты покрывают самую распрекрасную дорогу мерзкой слякотью, которая летит из-под колес и оседает на всех поверхностях машин, включая стекла. Весной потоки талой воды создают точно такой же эффект, а летом и осенью за заляпанные боковые окна нужно благодарить дожди. Неприятнее всего то, что с загрязнением лобового стекла можно хоть как-то бороться с помощью штатных стеклоочистителей и гигантского расхода стеклоомывающей жидкости.
Для боковых же окон «дворники» не предусмотрены. А между тем, грязные водительские боковые окна мешают пользоваться боковыми зеркалами. «Благодаря» грязи, вполне можно не заметить соседа по потоку при перестроении или воткнуться бампером в какую-нибудь твердую штуковину в процессе парковки, особенно в сумерках. В общем, грязные боковые стекла — то еще «удовольствие». И бороться с этими потеками сложно. Да, можно, например, остановиться, набрать на обочине чистого снега, накидать на окна, и дождавшись когда он начнет подтаивать, стереть им грязь со стекла. Процесс этой очистки, не смотря на свою очевидную примитивность, отнимает заметное количество времени.