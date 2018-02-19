Как сделать, чтобы боковые окна машины не пачкались от грязи и слякоти

Страдать от загрязнения боковых окон, особенно передних, вынуждены водители машин всех классов — от бюджетного до премиума. Большинство предпочитает как-то мирится с отвратительной видимостью в задние зеркала, а зря — это прямая угроза безопасности дорожного движения.
Евгений Банько

Загрязнение боковых окон машины во время движения — проблема распространенная повсеместно и круглогодичная. Зимой, даже в самый сильный мороз противогололедные реагенты покрывают самую распрекрасную дорогу мерзкой слякотью, которая летит из-под колес и оседает на всех поверхностях машин, включая стекла. Весной потоки талой воды создают точно такой же эффект, а летом и осенью за заляпанные боковые окна нужно благодарить дожди. Неприятнее всего то, что с загрязнением лобового стекла можно хоть как-то бороться с помощью штатных стеклоочистителей и гигантского расхода стеклоомывающей жидкости.

Для боковых же окон «дворники» не предусмотрены. А между тем, грязные водительские боковые окна мешают пользоваться боковыми зеркалами. «Благодаря» грязи, вполне можно не заметить соседа по потоку при перестроении или воткнуться бампером в какую-нибудь твердую штуковину в процессе парковки, особенно в сумерках. В общем, грязные боковые стекла — то еще «удовольствие». И бороться с этими потеками сложно. Да, можно, например, остановиться, набрать на обочине чистого снега, накидать на окна, и дождавшись когда он начнет подтаивать, стереть им грязь со стекла. Процесс этой очистки, не смотря на свою очевидную примитивность, отнимает заметное количество времени.

Примерно такой же отрезок времени обычно проходит с момента старта от обочины до приобретения окнами точно такой же степени загрязненности, как и до их очистки снегом — если речь идет о езде по трассе и должном количестве слякоти на ней. То есть периодическую очистку снегом можно рекомендовать лишь когда грязь на боковых окнах полностью перестает пропускать свет. «Сообразительные» автовладельцы, в ситуации, когда стекла заляпаны, а останавливаться неохота, вспоминают, что стеклоподъемники можно использовать и для очистки стекол! Пользуясь тем, что грязь на окнах полужидкая, они прямо на ходу на время опускают, а затем вновь поднимают стекла окон.

При этом часть грязи стирается-размазывается об уплотнители. Видимость сквозь боковое стекло после такой операции становится немного лучше. На время. Зато навсегда на стекле после этого останутся риски и царапины, оставленные песчинками, неизбежно присутствующими в дорожной слякоти! Так что ж, получается, грязь на боковых стеклах непобедима? Это не так!

Чтобы окна не пачкались, их нужно не мыть, а не давать грязи прилипать к стеклу. В магазинах автохимии продается масса препаратов типа «антидождь». Их действие основано на придании поверхности водоотталкивающих свойств. Чтобы окна не пачкались и грязь на них не мешала пользоваться зеркалами, стекла достаточно время от времени обрабатывать каким-нибудь «антидождем». Две-три профилактические обработки за сезон, и не придется нервничать из-за покрытых слякотью окон!

безопасность дорожного движения, техническое обслуживание
19 февраля 2018
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