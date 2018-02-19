Как сделать, чтобы боковые окна машины не пачкались от грязи и слякоти

Примерно такой же отрезок времени обычно проходит с момента старта от обочины до приобретения окнами точно такой же степени загрязненности, как и до их очистки снегом — если речь идет о езде по трассе и должном количестве слякоти на ней. То есть периодическую очистку снегом можно рекомендовать лишь когда грязь на боковых окнах полностью перестает пропускать свет. «Сообразительные» автовладельцы, в ситуации, когда стекла заляпаны, а останавливаться неохота, вспоминают, что стеклоподъемники можно использовать и для очистки стекол! Пользуясь тем, что грязь на окнах полужидкая, они прямо на ходу на время опускают, а затем вновь поднимают стекла окон.

При этом часть грязи стирается-размазывается об уплотнители. Видимость сквозь боковое стекло после такой операции становится немного лучше. На время. Зато навсегда на стекле после этого останутся риски и царапины, оставленные песчинками, неизбежно присутствующими в дорожной слякоти! Так что ж, получается, грязь на боковых стеклах непобедима? Это не так!

Чтобы окна не пачкались, их нужно не мыть, а не давать грязи прилипать к стеклу. В магазинах автохимии продается масса препаратов типа «антидождь». Их действие основано на придании поверхности водоотталкивающих свойств. Чтобы окна не пачкались и грязь на них не мешала пользоваться зеркалами, стекла достаточно время от времени обрабатывать каким-нибудь «антидождем». Две-три профилактические обработки за сезон, и не придется нервничать из-за покрытых слякотью окон!